Poliniza Dos, la trobada d’art urbà de la Universitat Politècnica de València (UPV), torna després de l’aturada de l’any passat (motivat per la pandèmia) amb una edició especial dedicada a l’artista argentina Hyuro (Tamara Djurovic), morta el passat mes de novembre a València.

Hyuro, que va participar en les edicions de 2011 i 2015 de la trobada -i que a més va pintar en el barri del Carmen el mural d’homenatge a l’activista sociopolítica Jane Jacobs en el marc del projecte Murals Interactius Dones de Ciència de la UPV i Les Naus-, la seua figura i la seua obra, seran el tema central de Poliniza Dos 2021, que tindrà lloc del dilluns 10 al divendres 14 de maig.

Per a homenatjar a Hyuro, l’organització ha convidat a 9 artistes urbans de prestigi internacional que van tenir relació amb ella -Axel Void, Escif, Ekta, SAM3, Daniel Muñoz, Aruallan, EVER, JAZ i Mohamed L’Ghacham- per a pintar els murs del campus de Vora de la UPV, seguint la tradició de la trobada, la primera edició de la qual va tenir lloc en 2006.