El més gran esforç col·lectiu de la música en valencià recollit en una obra d’estudi. Eixa és la magnitud del projecte que ha anunciat la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver Borràs, durant la roda de premsa de presentació de les iniciatives pel 50 aniversari de l’entitat.

L’acte, celebrat en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània ha estat conduït per la periodista Amàlia Garrigós, qui ha qualificat el projecte com “una reunió històrica, un transatlàntic que aspira a ser una peça de col·leccionista”. Eixe transatlàntic té títol: Mural Sonor, l’antologia de la música en valencià. Es tracta d’un quàdruple disc amb més de cinquanta cançons, agrupades per estils, que conformaran una col·lecció transversal.

En ella s’implicaran més de cinquanta artistes de l’escena actual. Alguns dels protagonistes han donat suport a la iniciativa en la seua presentació, com ara Miquel Gil, Mireia Vives, May Ibáñez (Badlands), Àlex Martínez (Tardor), Lucía Bisquert (Sedajazz i Nina Dinamita i la Swing Milicia) i Andreu Ferre (El Diluvi).

Per a dur a terme aquesta obra, ACPV ha encetat un procés de micromecenatge a la plataforma Verkami, amb l’objectiu d’arribar als 80.000 euros i disposar dels recursos necessaris. Els detalls i les recompenses d’aquest procés es poden trobar a https://vkm.is/muralsonor.

“Tots els fons que aconseguim a Verkami seran per a fer realitat els discos, per als artistes; nosaltres hem estat al costat de la cultura i la cultura sempre ha estat al nostre costat”, ha afirmat Oliver Borràs, qui ha remarcat la vocació històrica de l’associació de “cuidar la cultura”. “Encetàrem els certàmens del Tirant lo Rock on molts grans grups es van iniciar; un aniversari no és nostàlgia, volem impulsar el futur”, ha afegit la presidenta d’ACPV, subratllant “la marca” de l’entitat: “llengua, país, cultura”.

“Estem vius, tenim ganes de fer moltes coses”, ha afegit Rubén Pitarch, coordinador d’activitats d’ACPV i qui va tindre la primera idea d’aquest projecte. “A tota la gent que ens ha deixat un llegat l’havíem d’homenatjar. Volíem fer una cosa molt transversal que aplegara a tots els estils, generacions i a tots els llocs de la geografia valenciana, homenatjar als músics que ha parit aquesta terra”, ha emfatitzat.

Quatre discos per a una antologia

Cada disc que conforma Mural Sonor representarà un dels pilars de la música en valencià: la música tradicional, la música festiva, la cançó i el pop-rock. Cadascun dels àlbums estarà conduït per figures fonamentals del nostre panorama i desenes d’artistes s’incorporaran col·laborant com a intèrprets o instrumentistes.

L’àlbum dedicat a la música tradicional es titularà Arrel i estarà liderat per Miquel Gil i Noelia Llorens, Titana. Gil adaptarà músiques del repertori popular i realitzarà noves composicions per a lletres originals, escrites per més de vint noms de l’escena poètica en valencià. Llorens, per la seua banda, durà el pes de la interpretació. “És una obra totalment col·laborativa, un viatge per totes les comarques. És un projecte enorme que només el pot fer Acció Cultural”, ha explicat el mateix Gil.

Carrer serà el títol del disc dedicat a la música festiva. Una superbanda creada per a l’àlbum revisitarà himnes dels grans referents del gènere. Aquest supergrup ha sigut batejat com No Falla i estarà format per Bàrbara López de Mafalda, Anna Millo de The Dance Crashers, Clara Calvo de Candela Roots, Pau Camps i Josep Bolufer d’Smoking Souls, Jota Terranegra de Funkiwis, Andreu Ferre i Joan Mayor d'El Diluvi, Lucía Bisquert de Sedajazz i Nina Dinamita i la Swing Milicia, i Tània Camacho de Freak Fandango Orchestra.

“Volíem que el disc representara a tots els músics de carrer i hem intentat ser paritaris a la banda i la tria de cançons”, ha remarcat Ferre sobre un àlbum que serà molt especial per a una generació d’espectadors. “Retre’m homenatge a moltes bandes que van ser referents quan érem adolescents”, ha comentat Bisquert.

El disc dedicat a la cançó es titularà Pell. Borja Penalba i Mireia Vives seran els guies d’un viatge que va de Raimon i Ovidi a Clara Andrés i el qual compta amb una trentena de grans figures representades entre homenatjats i intèrprets.

“Recollirem intèrprets de la història de la cançó que no sempre han estat en l’aparador que mereixíem de la història”, ha explicat Vives, afegint que al disc han complit paritat “tant entre els versionats com en la banda”.

La quarta pota d’aquesta col·lecció és Veta, l’àlbum dedicat al pop-rock en valencià: un gènere que ha sigut una raresa, un tresor ocult. L’àlbum comptarà amb Tardor i May Ibáñez com a conductors, arranjant i interpretant temes de grans referents de les últimes dècades, alguns d’ells joies estranyes per al gran públic.

“És molt agraït donar una nova vida a tants grups, són les cançons que escoltàvem quan nosaltres començàvem els nostres projectes”, ha afirmat Ibáñez, mentre Martínez, cantant de Tardor, ha avançat alguns dels versionats: “Moltes d’eixes bandes no tenien el reconeixement que mereixien, com Sant Gatxo o 121 dB; farem versions de grups que no estan en actiu i qui participarà seran grups o solistes que sí que estan en actiu”.

A més, si l’actual procés de finançament finalitza amb èxit, el projecte comptarà un concert de presentació al nostre territori que traslladarà a l’escenari l’energia que contenen els àlbums, amb els protagonistes que els han fet possibles.

El cartell dels 50 anys: un homenatge a Renau i Alfaro

En l’acte també s’ha presentat el cartell commemoratiu del 50 aniversari d’ACPV, inspirat en dos dels màxims exponents de l’art valencià del segle XX: Josep Renau i Andreu Alfaro. Ambdós, a més, es compten entre la nòmina de celebritats que fundaren Acció Cultural. L’alcoià Toni Payà, cartellista i dissenyador, ha volgut retre un homenatge als dos fundadors, tot combinant el logotip de l’entitat, dissenyat per Alfaro, amb un fragment del mural La marxa de la joventut cap al futur de 1974, obra de Renau.

Així s’enceta l’any del mig segle d’Acció Cultural del País Valencià, amb una celebració que va tindre el seu primer moment àlgid el passat 25 d’abril, al concert d’Andreu Valor a Llíria.