Dijous, a Algemesí, es va presentar la ruta literària dedicada a Martí Domínguez Barberà. Una iniciativa de Vicent Girbés, professor de l’IES Sant Vicent Ferrer, que l’Ajuntament ha emparat i a la qual Martí Domínguez i Romero s’hi sumava des del goig del reconeixement a la figura i l’obra del seu avi.

Els textos que han seleccionat alumnes i professor són extrets majoritàriament de L’ullal, el llibre de records d’un Algemesí de principi del segle XX; un Algemesí rural on els ramats de cabres pasturaven pels carrers de bon matí oferint llet fresca del mugró al pitxer. Un Algemesí en blanc i negre que costa de reconéixer. El meu poble se suma així a les ciutats que han tingut la sort de tindre algú que les escriguera, que les descriguera. Dir que les immortalitzara potser és una miqueta massa; però sí que les fera més perennes; que les rescatara de l’oblit a què condemnem tot allò que es fa vell.

Els meus companys de les agències Aviva de promoció del valencià fa anys que impulsen la paraula viva passejada pels carrers. Dels fulls del llibre als plafons ceràmics i ara, als codis QR, per a llegir o escoltar les estrofes o els paràgrafs en els espais que els inspiraren. Burjassot i la ruta de Vicent Andrés Estellés; Sagunt, i els poemes de Jaume Bru i Vidal; Altea i la Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cutillas, feta veu en valencià, castellà i anglés. La ciutat de València, l’última en arribar, es traurà la part però amb rutes dedicades a Estellés, Marc Granell, Maria Beneyto i Sánchez-Cutillas.

La ruta és el «camí que es recorre en un viatge, l’itinerari», però és també el rumb, el propòsit, el full de ruta que et marques. Les rutes literàries són més que una activitat cultural o lúdica, són la manifestació de la lligassa entre l’escriptor, l’escriptora, i el món que l’envolta i fa seu. Com els llibres que superposen una làmina transparent amb un dibuix a la fotografia de la ruïna i que, de sobte, transformen en un temple, palau o castell com el vivien en plenitud; la ruta literària posa una capa de bellesa, de cultura i d’identitat sobre els carrers, places o cases que descriuen. És la manifestació pública del respecte a qui ha escrit els noms del teu poble.