El més gran esforç col·lectiu de la música en valencià recollit en una obra d’estudi. Eixa és la magnitud del projecte que ha anunciat la presidenta d’Acció Cultural del País Valencià, Anna Oliver Borràs, durant la roda de premsa de presentació de les iniciatives pel 50 aniversari de l’entitat.

L’acte, celebrat en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània ha estat conduït per la periodista Amàlia Garrigós, qui ha qualificat el projecte com «una reunió històrica, un transatlàntic que aspira a ser una peça de col·leccionista». Eixe transatlàntic té títol: Mural Sonor, l’antologia de la música en valencià. Es tracta d’un quàdruple disc amb més de cinquanta cançons, agrupades per estils, que conformaran una col·lecció transversal.

En ella s’implicaran més de cinquanta artistes de l’escena actual. Alguns dels protagonistes han donat suport a la iniciativa en la seua presentació, com ara Miquel Gil, Mireia Vives, May Ibáñez (Badlands), Àlex Martínez (Tardor), Lucía Bisquert (Sedajazz i Nina Dinamita i la Swing Milicia) i Andreu Ferre (El Diluvi).

Per a dur a terme aquesta obra, ACPV ha encetat un procés de micromecenatge a la plataforma Verkami, amb l’objectiu d’arribar als 80.000 euros i disposar dels recursos necessaris. Els detalls i les recompenses d’aquest procés es poden trobar a https://vkm.is/muralsonor.

«Tots els fons que aconseguim a Verkami seran per a fer realitat els discos, per als artistes; nosaltres hem estat al costat de la cultura i la cultura sempre ha estat al nostre costat», ha afirmat Oliver Borràs, qui ha remarcat la vocació històrica de l’associació de «cuidar la cultura». «Encetàrem els certàmens del Tirant lo Rock on molts grans grups es van iniciar; un aniversari no és nostàlgia, volem impulsar el futur», ha afegit la presidenta d’ACPV, subratllant «la marca» de l’entitat: «llengua, país, cultura».

«Estem vius, tenim ganes de fer moltes coses» ha afegit Rubén Pitarch, coordinador d’activitats d’ACPV i qui va tindre la primera idea d’aquest projecte. «A tota la gent que ens ha deixat un llegat l’havíem d’homenatjar. Volíem fer una cosa molt transversal que aplegara a tots els estils, generacions i a tots els llocs de la geografia valenciana, homenatjar als músics que ha parit aquesta terra», ha emfatitzat.

Cada disc que conforma Mural Sonor representarà un dels pilars de la música en valencià: la música tradicional, la música festiva, la cançó i el pop-rock. Cadascun dels àlbums estarà conduït per figures fonamentals del nostre panorama i desenes d’artistes s’incorporaran col·laborant com a intèrprets o instrumentistes.