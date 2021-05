René Pape interpreta obres de Dvorák, Mozart, Sibelius i Quilter aquest diumenge a la Sala Principal del Palau de les Arts.

L’artista alemany, considerat com el millor baix de la seua generació, és l’encarregat de clausurar la segona edició de cicle de ‘Les Arts és Lied’, en el qual, al llarg de la temporada, han actuat algunes de les veus més cotitzades com Lise Davidsen, Ainhoa Arteta, Anita Rachvelishvili, Christian Gerhaher i Sònia Iontxeva.

Des que va cantar el paper de Sarastro en ‘La flauta màgica’ de Mozart en el Festival de Salzburg de 1995 dirigit per Georg Solti, René Pape s’ha convertit en un nom imprescindible per als principals teatres i auditoris del món, especialment al Metropolitan de Nova York, on ha interpretat 18 rols en més de 160 funcions, i a la Staatsoper de Berlín, companyia de la qual és membre des de 1998.

L’òpera alemanya és la gran especialitat del baix de Dresden, que compagina amb una dilatada carrera com a liederista, en la qual fa gala del seu reconegut domini tècnic i dels seus dots interpretatius. Guanyador de dos Grammys, va ser designat com a ‘Vocalista de l’any’ per Musical America, i ‘Artista de l’any’ en 2006 per l’associació de crítica alemanya.

René Pape es presenta a les Arts acompanyat pel pianista Camillo Radicke, amb qui forma un dels tàndems més celebrats pels seus recitals dedicats al ‘lied’. Es tracta de la primera ocasió en què l’artista es presenta a la Sala Principal del teatre. René Pape va debutar en 2008 a l’Auditori, sota la direcció de Lorin Maazel, en el ‘Rèquiem’ de Verdi.

Les Arts recorda que les localitats per al recital de René Pape tenen un rang de preus que oscil·la entre els 20 i els 40 euros.