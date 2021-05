Mans Unides ha inaugurat en el Palau de Colomina CEU l’exposició fotogràfica «24 hores en la vida d’una dona a l’Índia», que recorda «com condiciona el lloc de naixement la vida de les persones, sobretot de les dones».

Matinar, anar per aigua, buscar llenya, llavar la roba, cuidar el camp o el bestiar, atendre el lloc del mercat, cuinar, cuidar a la família i altres labors componen el dia d’una dona índia, segons explica l’ONG.

El voluntari Javier Cuadrado, fotògraf de vocació i metge de professió, posa rostre a dones i xiquetes en el seu dia a dia en la immensitat del subcontinent indi. En l’exposició «24 hores en la vida d’una dona a l’Índia’» Cuadrado transmet «de forma molt autèntica la bullícia, el color i la humanitat d’aquest país ple de vida, el somriure de les seues dones, la seua part més amable i feliç».

No obstant això, la delegada de Mans Unides a València, Ana Ruiz, explica que «nàixer dona a l’Índia suposa una desgràcia i un problema per als pares. Des del principi de les seues vides són discriminades», i «els pares concerten els seus matrimonis des de molt jovenetes».

El fotògraf i voluntari de Mans Unides apunta que les mirades d’aquestes imatges, totes de dones i xiquetes, «desborden a qui les observa, i fan trontollar moltes de les seguretats que creiem tindre». «Sens dubte, el futur serà millor si tots col·laborem, perquè és de justícia», indica Cuadrado. Les seues instantànies s’han mostrat en més de 30 exposicions individuals en diferents ciutats espanyoles.

L’ONG ha posat el focus en la situació que viu l’Índia en aquests moments a causa del coronavirus. Els socis locals informen que la situació és «desesperada perquè hi ha milers de contagiats i els hospitals estan desbordats. No hi ha oxigen per a tots malalts i els morts es compten per milers», relata l’associació.