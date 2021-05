La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i la Fundació de la Comunitat Valenciana Palau dels Arts Reina Sofia inicien hui el cicle ‘Bandes a Les Arts’, que aplega la seua novena edició, i que s’adaptarà per a complir amb la normativa vigent i les corresponents restriccions d’aforament.

El cap de setmana inaugural del cicle comptarà amb les actuacions de la Societat Musical Amics de la Música de Benifaraig, hui a partir de les 12 hores, i li seguirà la Societat Renaixement Musical de Vinalesa esta vesprada a les 17 hores. Demà, la jornada arrancarà a les 12 hores amb un concert a càrrec del Centre Instructiu i Musical de Massanassa i conclourà amb l’actuació de la Societat Musical Lira i Casino Carcaixentí a les 17 hores.

El cicle continuarà el pròxim 4 de juliol amb les actuacions de la Societat Musical «La Marinense» de Marines, a les 12, i la Unió Musical Centre Històric de València, que oferirà el seu recital a partir de les 17 hores.

Aquest programa permet anualment oferir concerts de les Societats Musicals federades dins de la programació del Palau dels Arts, en virtut del conveni subscrit entre la FSMCV i la Fundació Palau dels Arts. Per a participar en aquest cicle, les Societats Musicals interessades han presentat un projecte en el qual s’ha valorat tant la qualitat de la proposta com la integració del repertori dins de la programació lírica de l’auditori, coincidint amb els compositors programats en cartell corresponents a cada data de concert triada. Al costat d’això, s’han tingut en compte altres factors com l’interès musical del repertori complet, la innovació de la proposta i l’aportació de valors associats a la igualtat de gènere, la intergeneracionalidad, l’atenció a la discapacitat o a col·lectius amb el risc d’exclusió social.

Lied al coliseu

René Pape interpreta obres de Dvořák, Mozart, Sibelius i Quilter aquest diumenge, 16 de maig, a les 18 hores, a la Sala Principal del Palau de les Arts.

L’artista alemany, considerat com el millor baix de la seua generació, és l’encarregat de clausurar la segona edició de cicle de ‘Les Arts és Lied’, en el qual, al llarg de la temporada, han actuat algunes de les veus més cotitzades com Lise Davidsen, Ainhoa Arteta, Anita Rachvelishvili, Christian Gerhaher i Sònia Iontxeva.

Des que va cantar el paper de Sarastro en La flauta màgica de Mozart en el Festival de Salzburg de 1995 dirigit per Georg Solti, René Pape s’ha convertit en un nom imprescindible per als principals teatres i auditoris del món, especialment al Metropolitan de Nova York, on ha interpretat 18 rols en més de 160 funcions, i a la Staatsoper de Berlín, companyia de la qual és membre des de 1998.

René Pape va debutar en 2008 a l’Auditori, sota la direcció de Lorin Maazel, en el Rèquiem de Verdi. Les Arts recorda que les localitats per al recital de René Pape tenen un rang de preus que oscil·la entre els 20 i els 40 euros.