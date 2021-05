La setmana passada se’ns quedà al tall parlar de més paraules col·loquials amb els sufixos augmentatius «-arro», «-arra», algunes de les quals les apuntava un lector, Pasqual, com ara «camarra», «veuarra», «samarro», «peuarro» i altres. D’alguna d’estes, ja en parlàrem i ara seguirem, però abans en comentarem una amb el sufix augmentatiu «-assa», com és «veuassa». El seu significat és ‘veu molt potent, enèrgica, vigorosa’, «Miquel té una veuassa molt potent, quan era un xiquet ja la tenia aixina», «Albert té veuassa, recita molt bé i molt clar». El vocable «veuassa» el trobem en el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, però no ocupa entrada pròpia en el Diccionari normatiu valencià, també de la nostra institució normativa en matèria lingüística. És una paraula usual en la parla valenciana, que ha sigut emprada literàriament per Enric Valor, Vicent Pasqual, Francesc Gisbert, Joan Garí, Jordi Colomina i molts altres, com testimonia el Corpus Informatitzat del Valencià. «Veuassa» és com els vocables «barcassa», «boirassa», «cabassa», «donassa», «faenassa» pel que fa al valor augmentatiu del sufix específicament femení de la forma «-assa».

«Veuarra», ‘veu forta i grossa’, és un altre vocable amb sufix de valor augmentatiu, «-arra», paregut a «veuassa», pràcticament n’és sinònim, encara que «veuarra» té un sentit a voltes despectiu o ordinari, però és ben usual en la parla valenciana i també és profusament emprat en textos literaris. Han fet ús d’esta veu en els seus escrits Enric Valor, Josep Palomero, Àlan Greus, Heike van Lawick, Enric Lluch, Joan Olivares, Eduard Mira, Vicent Satorres i molts altres. La paraula equivalent en castellà a la nostra «veuarra» seria «vozarrón». La nostrada «veuarra» apareix en el Diccionari normatiu valencià en l’entrada «-arro», però no té lema propi. Podria tindre’n, com en tenen «camarra», ‘cama molt gran o molt grossa’, «panarra», ‘que menja molt de pa’, ‘gran quantitat de pa’, «beuarra», ‘persona molt bevedora’ i altres. Sobre els augmentatius col·loquials en «-arro», comentàvem també el «peuarro», ‘peu gran, enorme, grandot’, «El meu cosí Quiquet és el xaparro modèlic: baixet, ample d’esquena i de cos, amb bones camarres i peuarros». Vocables augmentatius acabats en «-arro», en tenim uns quants registrats normativament, com ara «tiarro», forma col·loquial, que significa en primer lloc ‘persona alta, forta i corpulenta’, ‘El xicon s’ha fet un tiarro, li sembla al tio Toni, molt alt i ben guaixat’. El vocable equivalent en castellà podria ser «tiarrón». «Tiarro» o «tiarra» també tenen un sentit a vegades despectiu, «Quin tiarro, l’Eliseu, com s’ha fet amb l’herència dels seus pares i ha fastidiat la seua cunyada!», «Ves a espai amb la tiarra de la veïna, ampra diners a tot el món per a beure i la mitat no els torna». També té sentit augmentatiu el vocable «samarro», que significa ‘molt gran, que té una grandària superior a l'habitual’, «El xiquet s'ha fet un samarro, ja li falta poc per a medir dos metres», «Ha pescat un samarro de quilo i mig». «Samarro» també té un sentit diferent, com és ‘astut, reservat, difícil d’enganyar’.