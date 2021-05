El programa d’ajudes Activa Cultura , impulsat per la Universitat de València per a l’estímul de la creativitat de la comunitat universitària i la col·laboració en la promoció de festivals artístics a la ciutat de València, té els seus huit primers projectes guanyadors. Les propostes premiades es repartiran més de 12.300 euros en ajudes per posar-les en pràctica.

Entre les propostes hi ha: ‘Quítate la máscara!’, un festival de microteatre de Nicolás Aranda, estudiant del grau en Enginyeria Multimèdia; ‘Parnaso por la Humanidades’, presentació de la revista Parnaso i taula redona amb la intervenció de Nuccio Ordine, un projecte ideat per Carla María Juárez, del grau en Estudis Hispànics, i Blanca Lirio, estudiant del doble grau en Dret i Ciències Polítiques.

També ‘Imagine un mundo mejor’, una exposició sobre els 50 anys de l’»Imagine» de John Lennon a càrrec de Javier Martínez, doctorand d’Història de l’Art, i Sergio Sanchis, matriculat en el grau en Història de l’Art; ‘Bitácoras téxtiles. Construcción de identidad en tiempos de pandemia’, unes sessions de treball col·laboratiu tèxtil presentat per Ximena Pardo, estudiant de Treball Social; ‘Sive deus, sive dea’, mostra de dansa i arts vives, una iniciativa de Daniel Edwin Valentín, alumne del màster en Gestió Cultural; ‘Atemps–10i9’, recopilació d’obres artístiques, presentada per Ángela Jurado, estudiant de doctorat en Comunicació i Interculturalitat;‘Banlieusards’, una exposició fotogràfica d’homenatge a la immigració, presentada per Gevord Nazaryan, del màster en Patrimoni Cultural; i ‘El muerto es otro’, una instal·lació a La Nau amb l’enregistrament d’un vídeo documental, de Pedro Ruiz Roldán, estudiant del grau en Mestre/a en Educació Primària.

La rectora Maria Vicenta Mestre, subratlla que mitjançant polítiques culturals com aquestes es pretén «desenvolupar el talent i el potencial de les persones, i especialment d’estudiantes i estudiants de la institució».

Els projectes guanyadors es van presentat ahir en un acte celebrat al Paranimf de la Universitat, que va comptar amb la presència de Maria Vicenta Mestre, rectora de la Universitat de València; Abel Guarinos, director general de l’Institut Valencià de Cultura; Roberto Simón, director d’Acció Social de la Fundació Per l’Amor a l’Art; Ester Alba, vicerectora de Cultura i Esport de la Universitat de València, Adela Cortijo, directora del Servei de Cultura Universitària; Manuel González, delegat de la rectora per a estudiants, vicedegans i vicedeganes, responsables de centre i l’alumnat premiat.