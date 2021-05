La Nau Gran, el programa universitari per a majors de la Universitat de València, reprén els itineraris i els ‘Alts Estudis’, després d’un any d’interrupció per la situació sanitària. Fins al 4 de juny estarà obert el termini de preinscripció.

A través d’aquest programa, que la Universitat de València va posar en marxa el curs 1999-2000, més de 3.000 estudiants d’entre 55 i 101 anys han passat per les aules de la institució acadèmica. La Nau Gran és un dels programes d’educació per a majors degans i el que major nombre d’estudiants universitaris reuneix, any rere any, de la universitat espanyola; i és l’aposta de la Universitat de València per a fomentar l’envelliment actiu i l’aprenentatge al llarg de la vida, qüestions clau en la societat del segle XXI.

El programa permet a les persones majors accedir com a alumnes a la Universitat de València, encara que sense l’expedició d’un títol oficial, i compartir les aules i les matèries amb la resta d’estudiants que cursen les titulacions reglades. Així, els i estudiants de La Nau Gran participen activament en els coneixements, la cultura, la investigació i el debat.