La ciutat d’Elx va commemorar ahir el vinté aniversari de la proclamació del Misteri d’Elx com a Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco, amb l’objectiu de treballar en la seua conservació i difusió.

Una altra de les finalitats d’aquesta efemèride és la de garantir la seua supervivència i llegar-ho a les futures generacions.

‘La Festa’, com també es coneix el Misteri d’Elx escenifica diversos passatges de la vida i mort de la Mare de Déu i es representa els dies 14 i 15 d’agost en la Basílica de Santa María d’Elx, encara que també s’ofereix al novembre dels anys parells.

A les portes de la basílica es va fer ahir un acte institucional per a rememorar aquest aniversari com a Patrimoni de la Humanitat, on es va recordar en imatges aquell 18 de maig de 2001, quan el Misteri d’Elx va aconseguir aquesta distinció en la seu de la Unesco a París.

Els cantors van interpretat alguns motets de ‘La Festa’ en diferents moments de la cerimònia, en la qual, així mateix, s’ha reconegut la figura de Joaquín Serrano, president del Patronat del Misteri en el moment de la declaració i un dels impulsors de la iniciativa, que va morir l’any passat.

L’alcalde de la ciutat Carlos González, ha assenyalat la importància de «arrelar» el Misteri d’Elx en la societat il·licitana per a «garantir la seua supervivència» i projectar-la a la resta de la humanitat.

L’ambaixador de la Unesco a Espanya, Andrés Perelló, va destacat el potencial patrimonial d’Elx per ser l’única ciutat a tot el món amb tres patrimonis en tan poc espai.

A més del Misteri, el Palmerar d’Elx també és Patrimoni de la Humanitat des de l’any 2000 i el Centre de Cultura Tradicional de Pusol va ser reconegut per la Unesco en 2009 com a projecte de Pràctiques Excel·lents en la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial.