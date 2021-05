«Quatre raons» per continuar vivint o potser per matar? Eixe és el qüestionament que viurà l’espectador de la nova pel·lícula dirigida per Pedro Pérez Rosado que ara es roda a Gilet amb professionals de la talla de Mercedes Sampietro, Cristina Plazas, Lorena López y Jordi Ballester.

Un ventall de rostres coneguts en el cinema actual que protagonitzen una trama que remourà l’espectador. El director y la guionista Lilian Rosado han donat forma a una història, per desgràcia, molt real: Embarassada de vint-i-set setmanes, Maria, una víctima de la violència masclista es debat entre la vida i la mort. L’agressió de la seua parella l’ha deixada en coma. La situació d’inconsciència es mantindrà huit anys; la mateixa edat que té la seua filla.

La ment de Maria enregistra moments d’agitació generats pels records dels episodis de violència patits a casa i dibuixa allò que passaria si ella s’alçara del llit i fera justícia. «De fet, la manté viva la convicció que s’alçarà, matarà la seua parella i posteriorment es deixarà portar passivament per la mort» apuntava el director.

El rodatge recorre paratges del Camp de Morvedre i la Plana Baixa amb localitzacions significatives per Almenara i Gilet. L’actriu Lorena López protagonitza la proposta d’aquest director d’ acreditada experiència en documentals i ficcions que ara compta amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura, les ajudes de la Diputació de València i els ajuntaments de Sagunt i Almenara. A més la distribució es farà d’acord amb À Punt ; TV3; Televisió de Galícia, RTVE , Movistar i Netflix.