Torres humanes a la ciutat de València (I)

El passat 24 de març es va inaugurar a l’Etno, (Museu Valencià d’Etnologia) l’exposició «Muixerangues al cel», dedicada a aquesta tradició valenciana. Amb aquesta mostra s’aposta per visibilitzar al cap-i-casal una de les nostres expressions culturals més genuïnes. I és que des de fa alguns anys i fins l’arribada de la pandèmia no ha sigut infreqüent la presència de la muixeranga a la capital valenciana, bé a través de les seues colles pròpies o bé a través d’agrupacions vingudes d’altres localitats. En aquest article, que constarà de dues parts, anem a intentar fer un recorregut històric per la presència de la muixeranga a la ciutat de València.

Com ja s’ha dit en anteriors articles, la muixeranga és un ball documentat al nostre territori almenys des del segle XVII, vinculat amb les festivitats barroques, i és habitual sobretot a algunes comarques com la Ribera del Xúquer. Ara bé, hi ha registres de «moixigangues» al cap-i-casal des d’antic. L’any 1789, amb motiu de la proclamació del rei Carles IV, les fonts ens parlen d’una gran desfilada on, entre altres danses, hi havia una «moixiganga» formada per uns vells que «uns damunt d’atres pujaven». No sabem el nombre d’integrants d’aquesta dansa, ni tampoc el seu origen o les figures que farien. Només la breu cita a un sainet ens permet conèixer que va existir i es va interpretar a València el mateix any que al país veí donava inici la Revolució Francesa.

Si bé el segle XIX és pròdig en actuacions de moixigangues a diferents localitats valencianes, no hi ha documentada al cap-i-casal cap muixeranga pròpia, sinó que les actuacions documentades són d’agrupacions vingudes des d’altres pobles. Per exemple, l’any 1838, amb motiu de la celebració del sisè centenari de la conquesta de Jaume I, es va fer una gran commemoració on va actuar, segons les cròniques, un grup de «Mogiganga compuesta de quince individuos, todos de Silla». Cal matisar que en aquells temps el terme «moixiganga» o «ball de locos» s’utilitzaven com a sinònim i podia ser bé una peça composta de diferents parts que cloïen en una torre humana (com el ball de Torrent), o bé un grup de persones que empaitaven al públic de manera burlesca (com els pegadors de la degolla del Corpus). Aquests balls tenen un origen comú en danses guerreres com la dels Porrots, que encara hui dia s’interpreta precisament a Silla i que realitza quadres plàstics i acrobàtics. Desconeixem quina va ser l’actuació d’aquests sillers a València.

Els inicis del segle XX són de crisi per aquestes manifestacions culturals vinculades a uns valors considerats arcaics, allunyats de la modernitat que llavors es reivindicava. Malgrat tot, cal destacar una actuació de la Muixeranga d’Algemesí realitzada a València amb motiu de les falles de 1934 i promoguda per Maximilià Thous, llavors director del museu d’etnologia. És la primera ocasió en què tenim imatges d’una muixeranga al cap-i-casal. Per aquesta actuació van acudir des de la Ribera a la plaça de l’Ajuntament (llavors Emilio Castelar) trenta-dos muixeranguers, i ho van fer amb un vestit poc habitual en Algemesí: camisa blanca, pantaló roig, faixa i boina. Segons les cròniques, aquest canvi fou a causa de la no disponibilitat dels vestits habituals a la roberia de la casa Insa, on eren llogats habitualment.

Desprès vingué la guerra i la major part de muixerangues van desaparèixer, a excepció de l’Alcúdia i Algemesí. Va ser novament aquesta darrera colla la que va realitzar dues actuacions a la capital valenciana durant la postguerra. Destacarem la realitzada al maig de 1948 a la plaça de la Mare de Déu amb motiu del 25é aniversari de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats. Allà es va tornar a veure als de la Ribera actuar amb un vestuari lleugerament diferent a l’actual, amb pantalons foscos. Desprès d’aquesta actuació la capital del Túria va tardar moltes dècades en tornar a presenciar una construcció humana. De fet, no ho faria fins la mort del dictador.

Podem veure com fins el moment no s’ha documentat a la ciutat de València una activitat muixeranguera comparable a la d’altres localitats, i quan ho ha fet ha sigut de part de colles foranies, però la cosa començaria a canviar a l’últim terç del segle XX. En parlarem al pròxim article.