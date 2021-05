Cinema Jove aposta una edició més per les websèries en una secció oficial a concurs que posa de manifest la capacitat del format per a reinventar-se. El Festival Internacional de Cine de València, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, ha seleccionat huit produccions dels Països Baixos, Espanya, el Canadà, Austràlia i l’Argentina que han sigut capaces de tirar avant malgrat els sobrecostos que ha suposat el protocol anti-covid en els rodatges.

La programació, concentrada els dies 19 i 20 de juny a la sala 7 de l’Edifici Rialto, inclou un assortiment de temes variats i per a totes les edats, des d’una sèrie d’animació infantil sobre la vida d’una xiqueta refugiada fins a un drama romàntic juvenil sobre tornejos de videojocs, passant per una pel·lícula d’acció postapocalíptica després d’una onada de calor i una comèdia sobre persones de la tercera edat que es visten amb la roba del gènere oposat.

L’holandesa «Hitte» es va rodar a Amsterdam durant la pandèmia i planteja un món apocalíptic com a conseqüència d’una onada de calor. En aquest angoixós ‘thriller’ sobre el canvi climàtic, l’espectador segueix diversos personatges en un barri residencial d’una ciutat assolada per temperatures extremes. Al llarg dels seus 12 episodis, els protagonistes lluiten per les seues vides, alhora que redescobreixen el valor de la humanitat en els temps de desesperança.

La canadenca «Dounia» està, en canvi, molt arrelada en el nostre present. Aquesta sèrie d’animació sobre una xiqueta refugiada plasma la vida diària dels menors exiliats en la seua integració en una nova cultura. La creadora d’origen sirià Marya Zarif aborda el desarrelament, la resiliència i la convivència en una sèrie que s’ha convertit en novel·la gràfica. Dounia ve de lluny i porta amb ella tot un món.

La comèdia «The Communist’s Daughter» també procedeix del Canadà. En plena dècada dels huitanta, sota l’influx de la Doctrina Reagan, la filla de dos comunistes feliçment casats es debat entre encaixar en l’escola secundària i defensar les creences obsoletes de la seua família.

L’australiana «Love, Guns & Level Ups» està, així mateix, protagonitzada per adolescents, però en l’encreuament entre l’univers real i el que es troba en línia. Aquesta comèdia romàntica d’acció sobre videojocs i cites modernes està protagonitzada per una ‘cosplayer’ internacional i un introvertit desenvolupador de videojocs que es connecten en línia i descobreixen els desafiaments d’una relació presencial.

Igualment destinada a la gent jove, «1 de esos días» (Argentina) simbolitza amb humor la cerca de la identitat, l’absurd de la vida quotidiana i la perseverança a pesar de tot, a partir de l’odissea d’un dia en la vida d’una xica que de camí a una festa ha d’enfrontar-se a tota mena d’obstacles. Començant per l’inoportú inici del seu període menstrual, el personatge viu un dia de fúria mentre avança en el seu vestit blanc per la ciutat de Buenos Aires. Produïda remotament des de Nova York, la sèrie destaca per la seua realització en format vertical.

L’Argentina aporta una segona producció a concurs en Cinema Jove, «Cross», sobre un grup de senyors majors que practiquen ‘crossdressing’, és a dir, que els agrada vestir-se de dona. El seu protagonista lidera un grup d’homes que es reuneix per a explorar el seu costat femení en clandestinitat.