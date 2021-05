CaixaBank, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i el Institut Valencià de Cultura (IVC) han anunciat la posada en marxa de la convocatòria de ‘Ajudes a la Música Valenciana amb l’objectiu de mitigar l’impacte de la crisi sanitària de la covid-19’ en les societats musicals i els seus centres educatius.

Amb un pressupost global de 90.000 euros, aquesta línia d’ajudes, que forma part del programa ‘CaixaBank Escolta València’, suposa una reconversió de les anteriors edicions de premis al talent musical en la Comunitat Valenciana que se celebraven de manera bianual, amb la finalitat d’adaptar-se a situació actual i atendre així la greu situació econòmica per la qual travessa el sector musical de la Comunitat Valenciana i les societats musicals.

La convocatòria, que compta amb un destacat vessant social a fi de beneficiar a un major nombre de participants, s’articula en un total de 40 ajudes distribuïdes en quatre categories: ‘Ajudes a les empreses i als emprenedors/as relacionats amb l’activitat musical en la Comunitat Valenciana’, ‘Ajudes a les formacions musicals de caràcter professional’, ‘Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindre la qualitat educativa i impulsen projectes d’igualtat i inclusió social en temps de la COVID19’ i ‘Ajudes a les societats musicals que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la COVID19’.

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha agraït a CaixaBank l’impuls d’aquest tipus d’ajudes «absolutament necessàries per al nostre col·lectiu, en aquests moments en els quals les nostres societats musicals estan travessant una de les crisis més importants de la seua història. En situacions com aquesta es demostra el suport ferm d’entitats com CaixaBank, protegint un bé cultural tan important per als valencians com són les nostres societats musicals».

Per al director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, «el compromís que mantenim amb la música valenciana a través del projecte ‘CaixaBank Escolta València’ no pot ser alié a les necessitats d’un sector especialment afectat per la crisi derivada de la covid-19. Era necessari adequar els diferents projectes a aquesta realitat per a arribar al major nombre de persones i col·lectius i donar resposta a les seues necessitats. Aquest és l’objectiu que persegueix la convocatòria d’ajudes que posem ara en marxa», ha afirmat.

Per part seua, Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, ha incidit en el suport al sector: «Estem satisfets amb aquesta línia d’ajudes que hem contribuït a posar en marxa en un moment en què el sector de la música travessa grans dificultats i esperem que siga un bufe d’aire fresc que done noves energies a les empreses, als artistes i a les societats musicals, una part essencial del nostre patrimoni».

El termini de presentació es va obrir aquest passat divendres 21 de maig i finalitzarà el 18 de juny de 2021. Les bases i els formularis de la convocatòria estan disponibles en la pàgina web de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, www.fsmcv.org.

Modalitats d’ajudes

‘Ajudes a les empreses i als emprenedors/as relacionats amb l’activitat musical en la Comunitat Valenciana’. Destinades a entitats amb una trajectòria professional de rellevància relacionada amb els diferents àmbits de la música, a les quals la crisi sanitària de la covid-19 haja impedit el funcionament ordinari d’aquestes. Se seleccionaran cinc entitats i cadascuna d’elles rebrà una ajuda econòmica de 5.000 euros.

‘Ajudes a les formacions musicals de caràcter professional’. Es concediran ajudes de 5.000 euros cadascuna a un total de cinc formacions instrumentals o vocals de caràcter professional, d’un mínim de tres components i una trajectòria professional de rellevància, a les quals la crisi sanitària de la COVID-19 haja impedit el funcionament ordinari de l’agrupació.

‘Ajudes als centres educatius que desenvolupen innovacions per a mantindre la qualitat educativa i impulsen projectes d’igualtat i inclusió social en temps de la COVID-19’. En aquesta modalitat es reconeixerà, amb una ajuda econòmica de 2.000 euros cadascuna, l’esforç realitzat per un total de deu centres educatius valencians, de titularitat pública o privada, d’ensenyaments reglats o no reglades, que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la covid-19, com entre altres, la continuació de l’activitat lectiva per mitjans telemàtics, inversions i adquisició de recursos extraordinaris, activitats de formació del professorat per a adaptar-se a la nova situació, esforços per a evitar les desigualtats provocades per la pandèmia, iniciatives que fomenten la inclusió social, projectes d’igualtat, etc.

Ajudes a les societats musicals que desenvolupen plans de contingència per a mitigar els riscos de la covid-19’. Aquesta modalitat reconeixerà amb una ajuda de 1.000 euros a cadascuna, a un total de 20 societats musicals que hagen implantat plans de contingència per a mitigar els riscos de contagi de la covid-19, demostrant els esforços de tota índole per a mantindre l’activitat musical, el funcionament de les agrupacions i la vida associativa musical de l’entitat, respectant sempre les mesures establides per les autoritats sanitàries.

Les candidatures presentades seran valorades i seleccionades per una comissió de selecció integrada per sis membres coneixedors de l’ecosistema musical valencià..