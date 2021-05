El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València celebra una nova sessió del cicle WebinarsLANAU sobre la mostra de pintura «L’anguila. Açò és un quadre, no una opinió», de Paula Bonet, que s’ha exposat a la Sala Acadèmia de La Nau entre els mesos de març i maig. L’artista conversarà amb Cristina Chumillas, historiadora de l’art i comissària de la mostra, sobre el procés i el desenvolupament d’aquesta mostra, des de la concepció fins a la inauguració, passant pel muntatge i l’elaboració del catàleg.

L’acte, que tindrà lloc per mitjà de la plataforma Google Meet el dimecres 26 de maig, a les 19 hores, serà presentat i moderat per Adela Cortijo, directora del Servei de Cultura Universitària.

El seminari web, amb el títol «L’anguila. Procés i desenvolupament d’una exposició de pintura», se centrarà en el llarg camí recorregut des de la concepció del projecte fins que es va inaugurar dos anys després, i inclou la seua plasmació en un catàleg acurat que recull reflexions i creacions literàries d’autores excepcionals com Patricia Escalona, Cristina Morales, Laura Freixas, Kate Bolick o Nell Leyson. A més, la paraula hi té pes específic molt important perquè, més enllà del catàleg, la mostra pictòrica conviu amb una novel·la homònima publicada per Bonet en les editorials Anagrama (versió en castellà) i Univers (en valencià).

En l’exposició, produïda pel Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València , i que ha suposat el retorn de Paula Bonet a la pintura després d’uns anys centrada en el dibuix i la il·lustració, l’artista se centra en el món que ens envolta i, en particular, en qüestions i temes que interpel·len especialment les dones. Es tracta d’una mostra composta íntegrament per obra pictòrica original, en què la narració d’experiències personals a través d’imatges d’un expressionisme tenebrós es converteix en una reflexió sobre la complexitat que encara representa ser dona i sobre la necessitat de repensar la seua dimensió.

Paula Bonet és llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València en l’especialitat de pintura i posteriorment va completar la seua formació a Santiago de Xile, Nova York i Urbino. Ha realitzat exposicions a Barcelona, Madrid, Porto, París, Londres, Urbino, Berlín, Santiago de Xile, València, Miami i la Ciutat de Mèxic. Qué hacer cuando en la pantalla aparece The end (Lunwerg, 2014), 813 (Bridge, 2015) i La Sed (Lunwerg, 2016) són les seues primeres publicacions editorials, en les quals la imatge i la paraula tenen el mateix pes. A l’abril de 2017 veu la llum Quema la memoria (Lunwerg), un cançoner il·lustrat on el seu univers es fon amb el del cantautor The New Raemon. Al març de 2018 publica Por el olvido (Lunwerg) amb el dibuixant Aitor Saraiba. Amb Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión (Literatura Random House, 2018) dona veu al silenci, trenca un tabú i normalitza una realitat tan comuna com la de l’avortament espontani. Aquell mateix any rep l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana i és guardonada amb la Medalla al Mèrit Cultural.