La Comissió Europea i Europa Nostra han premiat el projecte Art-Risk en què participa l’Institut València de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) amb un dels Premis del Patrimoni Europeu / Premis Europa Nostra 2021.

Art-Risk ha sigut premiat en la categoria d’investigació i es tracta d’un projecte d’intel·ligència artificial aplicada a la conservació preventiva, projecte interdisciplinari d’investigació sobre conservació del patrimoni cultural.

El projecte sorgeix de la necessitat tècnica, social i econòmica d’establir un instrument eficaç de suport per a fer front a la incertesa en la conservació del patrimoni cultural. Art-Risk utilitza la intel·ligència artificial i el mètode Delphi per a l’avaluació dels riscos que afecten el patrimoni cultural, i facilita la presa de decisions per a la seua conservació preventiva, ja que té en compte les prioritats en funció de la vulnerabilitat dels edificis.