L’aigua és dinàmica i així és la música de Joan Peiró i Lies Hendrix. Des del cor de la Safor neix el seu últim projecte ‘Noninó’, que es publicarà el pròxim 9 de juny. ‘Ja ve l’horabaixa’ serveix de presentació d’Aigua, la millor paraula per descriure el duo format per Joan Peiró Aznar (veu i guitarra) i Lies Hendrix (acordió diatònic).

La cultura popular és la font d’on brollen les seues creacions. El flamenco i el jazz manouche de Joan Peiró s’entrellacen amb la música folk i musette de Lies Hendrix. Les seues havaneres, jotes, masurques i cançons de bressol onegen entre l’harmonia moderna i l’artesania de la música tradicional, mullades d’improvisació i poesia cantada.

Joan Peiró va néixer a Potries i als onze anys començà els seus estudis de guitarra clàssica i sis anys després entrà a estudiar al Conservatori Superior de les Illes Balears, amb l’especialitat guitarra clàssica. L’any 2015 es muda a Córdoba per aprofundir en els seus estudis de flamenco amb el mestre Paco Navarro. El 2019 es graduà al programa de Músiques del Món de l’Academy for Music and Drama de Göteborg.

Lies Hendrix va créixer a Bèlgica on començà a tocar l’acordió diatònic amb tretze anys. El 2015 s’embarcà cap a Suècia per a estudiar músiques del món a Göteborg. Entre els seus mestres destaquen Pascale Rubens, Didier Laloy, Anne Niepold, Stéphane Milleret o Lucas Thébaut. Actualment, és l’acordionista oficial de el grup escandinau Spöket i köket, amb qui ha gravat dos àlbums.