Entrevistem a Pau Chacon, qui encapçala la candidatura a l’Àrea Tècnica de la Federació de Muixerangues (FCM). És membre i fundador de la Muixeranga d’Alacant, de la qual ha estat mestre, i també de la Nova Muixeranga d’Algemesí. És un dels impulsors de la Federació de Muixerangues (FCM), on ha ocupat càrrecs en la Comissió de Garanties i de l’Àrea Tècnica.

Quina ha estat la motivació de fer aquest pas?

En el seu moment vaig participar activament en la creació de la Federació a la Comissió que va redactar els Estatuts i la Junta Gestora que la va posar en marxa. En acabar el procés vaig pensar que tocava apartar-me i deixar pas a una altra gent. Vaig decidir no optar a cap càrrec executiu i simplement quedar-me a la Comissió de Garanties pel coneixement que tenia dels Estatuts que havia ajudat a redactar. En gener de 2020 vaig passar a l’Àrea Tècnica triada en l’Assemblea d’Alacant, però ens va agarrar la pandèmia i realment no havia pogut fer res. Ara han passat 3 anys i mig des que l’FCM es va fundar i crec que novament puc oferir alguna cosa al fet muixeranguer, així que amb molta il·lusió vaig decidir anar endavant.

Quins seran els eixos del projecte de la candidatura?

El nostre projecte té tres potes principals. Primer encetar el catàleg de figures que considerem és l’objectiu primordial i què per circumstàncies encara no s’havia fet. Una de les principals motivacions per crear l’FCM era justament la unificació d’estructures i denominacions, perquè en els últims anys, amb la proliferació de colles, s’havia trencat la unitat. També volem incidir en la formació contínua i l’acompanyament a colles tant de nova creació com veteranes, recolzant-nos tant com ens siga possible en el que anomenarem l’Assemblea de Mestres. Volem unificar documentació, plantilles, manuals, etc, a fi de facilitar la tasca de totes les Àrees Tècniques de les colles. Per últim tractar d’afrontar de la millor manera possible la tornada als assajos una volta passe la pandèmia.

Qui forma part del vostre equip?

La candidatura està formada per Irene López de la Conlloga Muixeranga de Castelló de la Plana, Josep Safont de la Muixeranga de Vinaròs, Alexandra Boluda de la Muixeranga de Xàtiva, Guillem Niclós de la Muixeranga d’Algemesí, Maite Fontana de la Nova Muixeranga d’Algemesí i jo mateix de la Muixeranga d’Alacant.

Quin llegat pensa que deixa l’anterior àrea tècnica?

Crec que han fet moltes coses, més de les que finalment s’han pogut vore, tenint en compte que la tasca de la Tècnica anterior no ha sigut gens fàcil. En el primer cicle de dos anys es tractava de posar en marxa un Àrea des de zero havent d’establir els criteris pels quals s’havien de catalogar les colles, la qual cosa va ser realment complicada. En el segon cicle va esclatar la pandèmia de la covid, per tant ens hem trobat en un escenari encara més complicat que el cicle anterior. El principat llegat que crec que queda és el d’una base ja establerta i una Àrea Técnica rodant que farà molt més fàcil el treball de la nostra en cas de ser triats.

En l’última assemblea de la Federació es va demanar a les candidatures que se presentaren que tingueren en compte l’opinió del grup de mestres i també plantejaments d’equitat. Què en penseu, al respecte?

Estem totalment d’acord en tot. Abans de l’Assemblea General teníem la candidatura tancada i el projecte redactat, i ja contemplàvem les dos peticions. Com he comentat abans, la nostra idea és comptar amb l’Assemblea de Mestres i tractar de ser un nexe d’unió que ens permeta compartir experiències i aportar idees. D’una altra banda la candidatura està formada per tres dones i tres hòmens per complir amb la paritat que creguem que és imprescindible.