El tenor peruà Juan Diego Flórez torna a l’abonament del Palau de la Música per a interpretar amb l’Orquestra de València, hui al Teatre Principal, una acurada selecció de cèlebres àries veristes i belcantistes de compositors com Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti o Gioachino Rossini, entre altres. Es tracta de l’única actuació a Espanya del tenor peruà.

Aquesta serà la tercera actuació del tenor Flórez en la programació de l’auditori valencià, després dels dos recitals anteriors el 2017 i 2019 amb el pianista Vincenzo Escalera, i la segona amb l’Orquestra de València, el 2018 al Palau de la Música de Barcelona.

El públic podrà escoltar les llegendàries «Una furtiva lagrima» de L’elisir d’amore i «Tombe degli avi miei … Fra poco a me ricovero» de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti; «Questa o quella» de Rigoletto i «Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti… O mio rimorso» de La Traviata de Giuseppe Verdi o «Che gelida manina» de La Bohéme de Giacomo Puccini, junt amb unes altres de les òperes Il signor Bruschino i La pietra del paragone de Gioachino Rossini. No faltarà l’òpera francesa amb dos àries de Charles Gounod, dels títols Roméo et Juliette i Faust.

També hi haurà una part simfònica amb famoses obertures de les òperes Guillermo Tell de Rossini i Nabucco de Verdi, un ballet de Fausto de Gounod i dos intermedis, un de Fedora d’Umberto Giordano i un altre d’Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea.

Juan Diego Flórez va fer el seu debut professional el 1996 al Rossini Opera Festival de Pesaro, quan va prendre el reemplaçament del paper del tenor principal de Corradino en l’òpera Matilde di Shabran. Va ser un verdader èxit i va marcar l’inici d’una carrera estel·lar.

Eixe mateix any, amb tan sols 23 anys d’edat, va debutar en La Scala de Milà, dirigit per Riccardo Muti, inaugurant la temporada 96/97.

Ha estat reconegut com un dels millors tenors de la història per la BBC i ha rebut nombrosos premis i distincions, incloent-hi la distinció més alta atorgada pel Perú, la Gran Creu de l’Orde del Sol, i el títol de Kammersäger, atorgat pel Govern austríac en 2012.

En 2011, Juan Diego Flórez va fundar Simfonia pel Perú, un projecte social inclusiu inspirat en El Sistema de Veneçuela, que té com a objectiu afavorir el desenrotllament personal i artístic dels xiquets i jóvens més vulnerables a través de la creació d’orquestres i cors a nivell nacional.