La Plataforma per la Llengua, amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), publica el manual per apropar el valencià al comerç d’origen xinés. El manual inclou com a recursos per a millorar el coneixement del valencià els vocabularis comercials per a restaurants, bars i cafeteries, editats per la Diputació de València, així com els materials del Diccionari Normatiu Valencià de l’AVL.

Per a la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, «és una satisfacció comprovar que els materials realitzats per la Unitat de Normalització de la Diputació poden ser utilitzats en projectes tan interessants com el manual de vocabulari bàsic en valencià per als comerciants xinesos. Les llengües són instruments d’acollida i és molt necessària la promoció del valencià entre parlants de llengües no oficials».