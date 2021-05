Zoo, El Diluvi, Xavi Sarrià, Maluks, Feliu Ventura, Jonatan Penalba, Tito Pontet, Blackfang, The Dance Crashers i Malparlat són el cartell del Feslloc 2021. El festival arriba a la seua 15.ª edició «superant la covid-19, i defensant la música en valencià i la cultura segura i necessària», va explicar ahir l’organització.

Sota el lema «Feslloc, 15 anys de revoltes», el festival que se celebrarà a Benlloc (La Plana Alta) el 9 i 10 de juliol, va presentar a través d’un streaming a la seua pàgina web, un cartell adaptat a la pandèmia, per a dos dies de festival -en lloc de tres-, i sense acampada, però mantenint l’esperit original del festival.

«El Feslloc 2021 portarà grans noms de la música en valencià, al costat de formacions emergents, presentant diferents estils, i propiciant artistes que presenten treballs nous. El Feslloc, a més, aposta de nou per donar visibilitat a les dones en el cartell i hi haurà presència femenina en la majoria de les propostes musicals que hi actuaran», va explicar l’organització en un comunicat.

Saül Herrero, codirector del festival i regidor de cultura de Benlloc, va assenyalar que «enguany la prioritat era apostar de nou per la música i programar un Feslloc el més segur possible, perquè les persones necessitem la cultura, perquè la cultura feta amb trellat i estima és segura i necessària i, a més, també cura».

De moment, el Feslloc 2021 tindrà un aforament d’unes 800 persones -les entrades estan exhaurides i l’organització està estudiant si poden traure més abonaments a la venda les setmanes vinents- i els concerts s’acabaran abans de les dues de la nit. No es podrà habilitar zona d’acampada, però l’organització està treballant per oferir al públic transport entre Castelló de la Plana i Benlloc, per facilitar que es puga trobar allotjaments alternatius sense haver de fer servir el transport privat necessàriament.

L’organització del festival, formada per l’associació sense ànim de lucre Feslloc -amb participació de Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc- l’any passat ja va fer un esforç per celebrar el festival malgrat totes les dificultats imposades per la pandèmia amb l’objectiu de «defensar els treballadors de la música en valencià i que la cultura és segura i necessària», i enguany no podia ser menys. Així, tot i que el Feslloc 2021 no tindrà el volum d’actuacions de l’edició 2019 pre-pandèmia, sí que fa una aposta per mantenir la qualitat musical que el caracteritza i el format d’edicions anteriors, sempre seguint les recomanacions sanitàries vigents en cada moment.

El Feslloc serà finalment el primer festival d’estiu que se celebre enguany, després de l’anunci de l’empresa The Music Republic, que ha decidit ajornar el Festival de Les Arts al mes de novembre. Aquest certamen acostumava a inaugurar la temporada de festivals a la Comunitat Valenciana i no és l’únic que ha pres aquesta decisió. El Low Festival de Benidorm i el Music Port Fest del Port de Sagunt es realitzaran en 2022, tal com van anunciar els seus organitzadors aquesta setmana.

Per altra banda, el Feslloc serà el primer festival valencià on actuarà el grup Zoo, que es troba en plena gira de ‘Llepolies’. La banda de Gandia actuarà el pròxim 6 de juny a la Marina Sur de València, amb un doble concert que encara té entrades disponibles a conseqüència de l’ampliació de l’aforament.