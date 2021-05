El 96,3 % de la població valenciana llig. El que més, premsa (72,8 %) i llibres (69 %). La lectura de llibres, de fet, ha crescut 14 punts percentuals en deu anys, consolidant-se per damunt de la mitjana espanyola. En relació amb l’última dècada, les tendències indiquen que al territori valencià, els còmics i les revistes disminueixen, els diaris es mantenen estables en torn eixe 72 % i creix també el percentatge de lectors de pàgines web i xarxes socials (que se situen en el 59 % i 51,2 % respectivament).

A més, el sector per edat que més llegeix és dels 14 als 34 anys, 98,8 %. Totes aquestes dades provenen de l’estudi de la Fundació FULL: Hàbits de Lectura i Compra de Llibres a la Comunitat Valenciana 2020, que ofereix una perspectiva comparada dels últims deu anys al territori valencià.

A la presentació hi van participar el president de FULL, Jesús Figuerola, juntament amb la directora de projectes de la fundació, Teresa Val, qui va llegir un escrit del respectat catedràtic de Sociologia i exvicerector de Cultura de la Universitat de València, Antonio Ariño, que no va poder assistir presencialment.

El nombre de lectors en valencià també ha augmentat. El professor Ariño destaca que els lectors habituals estan estancats al 3%, mentre que sí que hi ha hagut un augment dels lectors ocasionals, al 44%. Figuerola ha assenyalat que s’hauria de llevar importància a la xifra que parla del 3%, ja que suposen persones que només lligen en valencià, i remarca el fet que a poc a poc el nombre de persones que lligen en valencià i, sí, també en castellà i altres llengües, va augmentant. 4 punts percentuals de 2010 a 2020. «La mitjana està en torn el 40%, però per exemple, a la zona en què ens trobem, Gandia-Alcoi (comarques centrals), la lectura en valencià està més consolidada (20 punts per sobre de la mitjana del País). Una xifra molt bona», ha afirmat el president de FULL.

Figuerola també ha volgut posar el focus en la importància que les famílies atorguen a la lectura. El 80% dels enquestats afirmen llegir als seus fills i filles menors de 6 anys. D’aquest 80%, quasi el 60% ho fa també en valencià.

El catedràtic de Sociologia, Antonio Ariño, també va apuntar cap a la digitalització de continguts. Els lectors que almenys lligen una part en format digital creixen molt ràpidament; si en 2018 eren el 74%, en 2020 ja són el 78%. «Podem parlar d’una progressió notable de la població que llig en format digital», afirma Ariño. En termes generals ha passat en deu anys del 45% (2010), al 78% (2020). En el cas concret de la lectura de llibres ha passat en una dècada de suposar el 6% al 30%.

El format digital és precisament dels pocs índex en què la mitjana valenciana queda per sota de l’espanyola. El percentatge de població lectora en format digital és inferior en tota classe de mitjans. En el cas de llibres suposa un 78% enfront del 82% espanyol; a les xarxes, el 51% enfront del 58%. Així, «podria dir-se que hi ha un retard determinat en la configuració de la societat digital a la Comunitat Valenciana», afirma Ariño, qui també explica l’estranyesa d’aquestes dades, ja que l’enquesta d’equipament i ús de les tecnologies a la llar mostra nivells similars.