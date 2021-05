L’erudit Serrano Morales, indicà fa temps que l’impressor valencià Vicent Cabrera, el 1706, «estampó en favor del Archiduque varias relaciones» i donà el títol de la que posseïa a la seua biblioteca: Relación de la fiesta que la magestad de Carlos Tercero (que Dios guarde) mandó hacer a la Concepción de María, Señora nuestra, en acción de gracias por la vitoria conseguida sobre Barcelona, domingo, a 20 de junio 1706. Però aquell afany de l'impressor, per portar a lletra de motle les notícies sobre les activitats de Carles III i d'Àustria els seus seguidors, li havia de costar car. Un altre erudit -Fuster i Membrado- ens diu que «ahorcaron a un librero llamado Vicente Cabrera»; però, Serrano Morales, que sabia com l’impressor Cabrera encara era viu el 1732, suposa que «acaso le fue conmutada dicha pena por el destierro», atés que Vicent Cabrera se’n va anar a Sogorb i no tornà a València fins el 1727. Tanmateix, la versió més fidedigna d’aquell fet, probablement ens la reporta directament el dietari de Josep Vicent Ortí i Major: el dia 8 d’agost de 1707 «al amanezer se sitiaron y reconocieron muchas casas de desafectos para ver si havía armas; y haviendo encontrado en la imprenta de Vicente Cabrera una espada y una caravina, y diziendo [...] Cabrera, su hijo, que eran las armas suyas, le llevaron a la torre y a la tarde le ahorcaron. Movióse gran ruido en el Mercado porque la gente misma empezó a gritar que el cavallero le havía perdonado, que era de orden de quien se ajusticiava, y el verdugo dio a huyr, temiendo no cargasse el pueblo sobre él; y después, por esto, le pusieron en la cárcel. Para sosegar la inquietud se echó un bando, mandando, pena de la vida, que todos los paysanos se saliessen del Mercado, y luego se executó. Visto lo qual se continuó la buelta y se ahorcó a Cabrera». Va ser, per tant, el fill de Vicent Cabrera, el qui va ser ajusticiat; mentre que el pare se n’anà a Sogorb fins el 1727. Aquella mort no degué deixar indiferents els homes de cultura de València. Més enllà del «gran ruido» que diu Ortí, el cronista Minyana ens diu que quedaren «aterrorizados los valencianos, por esta acción, y también indignados». La possessió d’escrits a favor de l’arxiduc, després del lliurament de la ciutat de València a les tropes del Borbó, no degué ser poc arriscada. I aquest episodi funest ho explica clarament: la fidelitat al rei de la casa d'Àustria es pagava amb la vida. Poca broma.