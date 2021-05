La Jove Orquestra Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), sota la direcció artística de Cristóbal Soler, comença aquesta vesprada la seua temporada 2021 en el Palau de les Arts de València, al cap d’un any pràcticament en blanc a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la covid-19.

El concert, que tindrà lloc a les 19 hores a l’Auditori del Palau de les Arts de València, es basarà en àries d’òpera i romances de sarsuela, i forma part d’una acció formativa conjunta que la FSMCV emprén en col·laboració amb l’Acadèmia Internacional de Direcció d’Orquestra José Collado (AIDO).

Aquesta col·laboració permet comptar amb la participació del director convidat Miquel Ortega, sota la direcció artística i musical de Cristobal Soler. Per la seua part, Vicent Mengual i Alex Puchades seran els directors assistents i la destacada soprano espanyola Lorena Valero, professora convidada.

Fruit de l’intens treball pedagògic dut a terme durant dos caps de setmana entre l’orquestra, directors i solistes, les romances de sarsuela i els duos i àries d’òpera del programa seran interpretades pels solistes i directors d’aquesta acadèmia, que col·labora per tercer any consecutiu amb la FSMCV per tal de dur a terme un projecte pedagògic i artístic sense precedents.

Així, el concert comptarà amb la participació d’un elenc de directors emergents: Rafael Grau, Pedro Javier Grau, Rubén Simó, Onofre Casadles, Daniel Martínez, Celia Torá o David Doménech. A més, l’acompanyaran diverses solistes com les sopranos Laura Cruz i Ángela Traver, les mezzosopranos Maria Morellà i María Rumyantseva, i el tenor Miguel Ángel Ariza, per a interpretar un repertori basat en conegudes òperes com Las bodas de Fígaro, Carmen o Don Giovanni, a les quals se li sumaran passatges d’obres de sarsuela com La Gran Via o La Vídua Alegre.

«Arranquem la temporada després de 15 mesos d’inactivitat i ho fem de nou amb la col·laboració de l’Acadèmia Internacional de Direcció d’Orquestra José Collado (A.I.D.O) En un projecte multidisciplinari on combinem joves intèrprets amb joves directors i joves cantants», comenta Manuel Muñoz, vicepresident artístic de la FSMCV. «Volem donar visibilitat a la resta del col·lectiu de societats musicals, orquestres i músiques per a dir-los que la cultura és segura i animar-los a reprendre les activitats que han vist paralitzades a costa de la pandèmia», afig Muñoz.

Com a novetat, enguany el concert es podrà seguir de manera gratuïta en directe a través del canal de YouTube de la FSMCV. Així mateix, el concert està dissenyat per a complir rigorosament les mesures de control front la covid-19, per això, les entrades seran numerades, amb registre d’assistents i preassignació de localitats. Les entrades es poden sol·licitar a través del web del Palau de les Arts o al telèfon 961 97 59 00.

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana dedica aquest primer concert de l’any de la Jove Orquestra Simfònica a fer un recorregut per algunes de les més conegudes àries i romances de sarsuela més destacades entre el públic. Àries d’òpera de Las Bodas de Figaro, Don Giovanni, La Favorita, Carmen, La viuda alegre, etc. junt a una selecció de les més belles romances de sarsuela, de títols com La Gran Vía, La Marchenera, La Tempranica o Dúo de la Africana, faran gaudir a tots els amants de la música.

Història i activitat

La Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV naix en 2014 amb la finalitat de promocionar l’estudi i la pràctica de la música en un vessant que és complementària a l’experiència de banda i amb els objectius de fomentar l’estudi i la pràctica orquestral, proporcionar als estudiants l’oportunitat de treballar sota la direcció dels millors directors d’orquestra, accedint a un repertori orquestral d’alta qualitat i dificultat. L’orquestra desenvolupa un programa anual de trobades pedagògiques i concerts i al seu torn, permet als músics viure una experiència de convivència amb altres estudiants amb els mateixos interessos i inquietuds artístiques. Des de la seua creació, la Jove Orquestra Simfònica està dirigida pel valencià Cristóbal Soler, considerat com un dels més destacats directors de la seua generació.