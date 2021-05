La programació de l’Aula de Còmic de la Universitat de València continua les seues activitats hui a les 18 hores, al Centre Cultural La Nau. Serà amb la conferència de la il·lustradora Ana Penyas, que donarà a conéiixer el seu nou còmic Todo bajo el sol, en un acte presentat i moderat pel responsable de l’Aula de Còmic de la Universitat, Álvaro Pons.

L’artista, guardonada amb el Premi Nacional de Còmic per la seua primera novel·la gràfica Estamos todas bien (2018), oferirà una aproximació del procés creatiu emprat en Todo bajo el sol. Aquesta novel·la gràfica ens situa a la costa llevantina a la primeria dels anys seixanta per contar-nos la història d’una família que pateix les devastadores conseqüències del turisme de masses.

Al llarg de les dècades, veiem que l’auge del neoliberalisme trunca les esperances i els projectes dels membres d’aquesta família, el testimoniatge de la qual ens parla d’una època en què els paisatges i la seua riquesa natural es van transformar per a sempre. Tanmateix, hi ha un lloc que resisteix: entre el barri antic de les ciutats i els pobles costaners, convertits en ciutats de vacances, s’estén l’horta, baluard d’un estil de vida amenaçat per l’avanç implacable de la rajola.

L’entrada a la conferència és lliure i limitada a la capacitat de la sala. Per a complir les condicions sanitàries exigides per la COVID-19, les places són molt restringides, per tant es demana que la inscripció la formalitzen només les persones que estiguen segures de poder assistir-hi mitjançant la web de La Nau. Les conferències es poden recuperar posteriorment des del canal YouTube del Centre Cultural La Nau.

Trencant motles

Ana Penyas (València, 1987) es va convertir en 2018 en la primera dona a guanyar el Premi Nacional del Còmic. Diplomada en Disseny Industrial i graduada en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València, Penyas va ser seleccionada en 2015 per a realitzar una residència artística a Porto (Portugal). També ha realitzat residències artístiques en la fira d’il·lustració de Madrid «Ilustrísima» i en el festival d’autoedició de València «Tenderete», amb diversos projectes d’autoedició.

Així mateix, ha fet exposicions individuals en O! Galeria de Lisboa en 2015 i en Estudio 64 de València l’any 2016. Penyas ha participat en diverses exposicions col·lectives a València en 2016, amb el projecte Refugio Ilustrado i AnArco. Com a il·lustradora, ha treballat per a la revista Pikara Magazine, i també ha col·laborat amb el projecte sonogràfic Hits With Tits i la plataforma CIES NO.​ Ha publicat amb les editorials Barlin Libros, Salamandra Graphic, Libros del Zorro Rojo, Mil razones, Libros del KO, la web cultural MipetitMadrid, elHype i la revista Bostezo.