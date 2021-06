Jorge Martí, el líder de l’Habitació Roja i Pau Camps, el guitarra de Smoking Souls analitzen aquesta vesprada el ‘boom’ del rock valencià, en la segona cita del nou Fòrum de la Marina de València ‘Camins dubtosos per la mar’, que es va inaugurar el passat el 28 d’abril amb ‘València, capital Noruega?’, on els escriptors Rafa Lahuerta i Ferran Torrent van conversar sobre la literatura urbana.

Ara que Bod Dylan acaba de complir 80 anys, un artista que va despertar consciències, amb el seu do per a embolicar de literatura el rock and roll, l’emergent moviment ‘indie’ valencià es presenta davant el repte d’una nova temporada on tornen els concerts, però d’una manera distinta. També és el moment de saber els plans més imminents de dues de les bandes valencianes més destacades

La Habitación Roja (coneguts per l’acrònim LHR) es va formar a l’Eliana en 1995 i van començar a donar-se a conéixer en l’escena musical valenciana en guanyar el concurs Circuit Rock el mateix 1995. És un dels millors grups espanyols, amb més de deu àlbums en el mercat. Jorge Martí, viu entre L’Eliana i Noruega, i LHR té previst gravar el seu pròxim disc en els pròxims dies.

Smoking Souls naix a Pego en 2010. Han publicat quatre àlbums i un EP. Els ‘smoking’ són Carles Caselles (guitarra i veu), Pau Camps (guitarra), Josep Bolu (bateria) i Miquel Àlvarez (baix). Smoking Souls comparteix origen i amistat amb La Gossa Sorda, un grup que els ha marcat i que juntament amb Obrim Pas, va iniciar el ‘boom’ del rock en valencià.

Jorge Martí i Pau Camps aborden en La Marina (19.30 h) l’estat actual de la música independent valenciana, en una conversa moderada pel periodista de Levante-EMV Joan Carles Martí.