A hores d’ara, la visibilitat transgènere afecta poc (o no s’esdevé) en el món muixeranguer. Però si una colla pot ser fàcilment considerada un entorn segur, per què no hi ha més presència de persones trans a les muixerangues?

Aquest article s’ha escrit amb l’ajuda de L. F., una muixeranguera de mena que, malauradament, no deixarà de ser unes sigles. L. és una dona trans, i la probabilitat de patir violència augmenta considerablement quan es visibilitza. Així doncs, crea entorns segurs on pot ser ella mateixa i pot expressar-se lliurement. Una colla sembla el lloc ideal per poder crear eixos entorns, ja que la confiança entre els membres n’és un pilar fonamental. Per què, aleshores, no hi ha més presència de persones trans a les muixerangues?

Hi ha dos aspectes de la realitat de les persones trans que podrien donar-nos una resposta. El primer d’ells és que una persona trans sol patir disfòria, és a dir, que rebutja totalment o parcial el seu cos. Patir disfòria no és un condicionament que afecte únicament el col·lectiu trans; estar a gust en la pell que s’habita és difícil per a moltes persones i totes elles s’ho pensaran molt a l’hora d’apuntar-se a una activitat grupal on el cos, la mateixa corporeïtat, siga una part important d’aquesta. Les figures muixerangueres es construeixen amb el cos dels participats i això pot suposar una barrera inicial perquè una persona trans que patisca disfòria es puga plantejar formar part d’una colla muixeranguera.

El segon aspecte és més subtil i és subjacent a les assignacions de rol espontànies que tenen lloc al si de les colles muixerangueres. En l’imaginari de les construccions de les figures s’atribueixen certs papers a un gènere concret. No és un acte conscient: racionalment, qualsevol mestre buscarà un seguit de característiques de força, resistència, pes... Però més enllà del que és evident també hi ha una part d’estereotip que està dins de les teories implícites que fan funcionar el nostre subconscient. Una teoria implícita és aquella creença instal·lada dins del nostre cervell que tiny la nostra visió de com és el món.

El moment àlgid de creació d’aquestes teories és durant la infantesa, entre els 0 i els 6 anys, quan el món és «absorbit» pels infants, quan no es té cap capacitat d’anàlisi o crítica. Eixes teories implícites afecten els imaginaris col·lectius i com concebem els rols assignats a cada gènere.

En definitiva, és difícil trobar dones al tronc de les figures justament perquè les preconcebem com a més flexibles i àgils que els homes, però menys fortes i resistents (és evident que no té per què ser així) i, per tant, moltes persones no visualitzen per a elles un altre paper a la figura que no siga el d’algunes posicions de la pinya i la d’alçadora.

De retruc, en algunes ocasions queden fora de la figura (acompanyen els i les filles a la muixeranga) perquè no es plantegen formar-ne part i, en cas de fer-ho, col·laboren amb tasques de logística de la colla. És important entendre que aquí no es parla de persones concretes, perquè de tant en tant hi ha dones que ocupen aquestes posicions, però s’ha de reconèixer que en són poques. El mèrit de fer un castell de dones és, precisament, trobar un tronc i unes bases alternatives per a eixe castell.

Quan una persona trans entra dins d’una colla, ocorre que és associada a un gènere amb el qual no es reconeix. Una persona cis –és a dir, que no és trans– no sent qüestionada la seua identitat de gènere pel fet d’ocupar una posició concreta (malgrat que, com ja hem dit, hi ha posicions que no ocuparà o que ocuparà poques vegades). En canvi, una persona trans sí que la sentirà qüestionada, i això dificultarà enormement que puga arrelar-se a una colla i sentir-la com un espai segur per poder revelar el gènere que realment sent com a propi.

Tant de bo siguem capaços de visibilitzar la realitat trans i de no deixar ningú enrere en el nostre camí. Esperem que el proper 31 de març, dia de la visibilitat trans, hagem pogut millorar eixe entorn segur que totes i tots necessitem i compartir-lo amb el nostre públic.

figures que condicionen.