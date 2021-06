Segle i mig va tardar el poble maori a convéncer al govern de Nova Zelanda que el riu Whanganui és part de la seua família, que no és cosa sinó persona, i així va ser reconegut legalment per la Corona. La història d’aquest riu recorre hui mig món per a instal·lar-se al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de la mà de la creadora Clara Montoya (Madrid, 1974) en la seua exposició ‘TÚ’.

Clara Montoya ha creat específicament per a la sala Dormitori una instal·lació conceptual i poètica. El director del Consorci de Museus José Luis Pérez Pont explica que «la qüestió que Montoya ens proposa amb ‘TÚ’ és un exemple de lluita, amb les eines de la democràcia, que ella ens presenta des del llenguatge de l’art, perquè al CCCC la nostra filosofia és també obrir camins».

El riu Whanganui és el tercer riu més llarg de Nova Zelanda (290 quilòmetres) i el de més curs navegable. És també el primer riu del món a ser reconegut legalment com a persona després del plet més llarg de la història del país. Aquesta designació, així com el diàleg establit entre les parts implicades en el reconeixement, conviden a explorar els paràmetres de construcció de l’individu i de la identitat, els processos de negociació o la capacitat humana de teixir conceptes i realitats.

Segons Monserrat Pis, «per a la comunitat maori, el riu és un ésser dotat de força espiritual pròpia, un avantpassat que cal honrar i un familiar que cal cuidar».

«Família»

Clara Montoya sosté que «el poble maori ha arribat a aprendre el sistema legal i a utilitzar les eines de la cultura occidental, i la manera que han tingut d’explicar als britànics, als occidentals, la seua relació amb el riu ha sigut la paraula ‘família’, un dels pocs espais de la nostra societat on no s’usen els diners per a transaccions».

L’artista ha assenyalat que «estem trencant el món, la nostra manera de veure el món com a parts aprofitables, independents i no com un tot, i en aquest tot no ens incloem. En això és on estem fallant, el que ens falta és una visió diferent: les idees són el més difícil i el més fàcil de moure. Igual que amb les màscares i la pandèmia que feia la sensació que no podríem adaptar-nos-hi i ho hem fet, podem acceptar noves maneres de veure el món. El que passa és que ens hem quedat orfes de llocs a què mirar».

I en aquest sentit, Clara Montoya afrima que «aquesta història és interessant per a repensar, per a tornar a mirar el nostre propi món. Fins i tot el riu a València ja ni està, no tenim aquella sensació de pertinença a la terra mateixa i aquest distanciament és el que fa que estiguem trencant les coses, fet que va en detriment de nosaltres mateixos».

La intervenció de Montoya es compon de sis màquines de llum juxtaposades i sincronitzades les fluctuacions de les quals evoquen la reverberació del sol sobre l’aigua, la brillantor sobre les ones. La llum altera la sala de manera constant, revelant o amagant l’entorn i al·ludint a la percepció canviant del món que ens envolta.