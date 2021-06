J o vaig nàixer en un poblat naturista situat a la muntanya al nord de València, bàsicament era el que vosaltres coneixeríeu com una comuna. Allí vivia jo amb ma mare. A mon pare no l’he conegut mai, ni m’han parlat mai d’ell, es veu que és una figura prescindible sobretot en els llocs de civilització avançada com són els poblats naturistes. Sense escoles, ni fàbriques ni agents de l’autoritat, tot ho féiem entre nosaltres, no coneixíem la propietat privada i tot era comú i compartit. Normalment, en els temps de bon oratge anàvem sense roba, però això la nostra classificació entre món civilitzat, el nostre, i el tèxtil, o siga, el món dels que aneu vestits.

Érem vegetarians, rebutjàvem qualsevol contacte amb la civilització artificial, amb les ciutats i els seus invents, la televisió, els diaris, el sistema escolar i sobretot evitàvem tot allò que ens impedira el contacte ple i total amb la natura.

Ara bé, malgrat que no hi havia escoles, la instrucció era una cosa bàsica i li dedicàvem molt de temps, cadascun de nosaltres tenia un instructor o tutor que anava contant-te i descobrint-te tots els secrets de la natura però sense llibres ni quaderns. Tot estava escrit a la natura, em deia el vell Horaci, que així s’anomenava el meu tutor.

Recorde les innombrables xerrades que teníem al voltant de la humanitat i el seu futur. I les ferotges crítiques que Horaci dedicava a la vostra decadent civilització, als tèxtils. Doncs bé, una de les coses que em feu abandonar el meu poblat és que Horaci havia vaticinat, i ell no solia fallar, que la Terra s’extingirà allà per l’any 2050 i que, si no s’hi posava cap remei, tots tornaríeu a les cavernes una altra vegada perquè ho hauríeu acabat tot, el menjar, l’energia... i tornaríeu a vestir-vos amb pells i a caçar amb un bastó a les mans. Això si no vos havíeu devorat abans entre vosaltres.

I així, convençut que el vostre món estava en les darreries, vaig acordar amb Horaci que un dia jo eixiria a la vostra decadent civilització per esbrinar quins eren els vostres errors i així que nosaltres no els poguérem repetir. I una nit em vaig decidir a entrar a la vostra terra.

Era el meu moment i jo era l’elegit, però no imaginava de quina manera se’m manifestaria el destí, i aquella nit, mentre tots sopaven, jo me n’aní xino-xano costera avall.

En començar a caminar per la carretera asfaltada vaig veure com se m’acostaven dos llums que m’il·luminaven perfectament i que s’acostaven ràpidament. Jo alcí el braç per saludar-los però segurament no em veren bé. La qüestió és que el vehicle no frenà sinó que m’envestí i aní a raure rodolant, rodolant, a un rierol al costat de la carretera. I d’aquell colp encara em fa mal al cap.

Del centre d’aquell focus eixiren unes figures vestides de blanc. Em pujaren al camió i volien portar-me a un hospital, però com que era suportable el dolor de cap, vaig preferir anar jo caminant. Em deixaren a les primeres avingudes de València i crec que em quedí mitja hora mirant tot el malbaratament inútil de llum de la ciutat. Però jo necessitava trobar-me amb algú d’aquesta civilització, la meua no era una missió contemplativa, i la sort m’acompanyà des d’un principi. Necessitava parlar, investigar, relacionar-me i el lloc per trobar gran quantitat de gent m’aparegué anunciat en grans cartells segons anava entrant a la ciutat, tenia al davant l’anunci d’un espectacle: «Única actuació de Dani Sants a València, hui al nou estadi del Llevant UE».

I em vaig incorporar al camí per on ja circulava una gran gentada. Una gran aglomeració de joves es dirigia en peregrinació cap a l’estadi. Em posí a escriure la meua primera impressió del que estava veient, amb una mica d’emoció, no podia negar-ho. Tots juntets i cadascú per la seua banda però tots en la mateixa direcció i amb la mateixa intenció: volien veure el gran Dani Sants.

Quan vaig veure que el lloc on anaven era com un santuari, de seguida m’adoní que allò es tractava d’una cerimònia especial, sense cap dubte es dirigien a un lloc de culte, un temple, una zona de peregrinació, i és que a la Terra hi ha zones especials on els déus solen aparéixer amb més freqüència, d’açò se’n diu santuaris, i n’hi ha molts i molt famosos a la Terra, Lourdes, Fàtima, i ara, l’estadi del Llevant a València. De vegades no apareix el déu en primera persona, potser perquè està massa afaenat i per això envia un missatger seu com ara és el cas d’aquest Dani Sants. No cal que vos diga que nosaltres allà al poblat no tenim ni déus ni coses d’eixes.

De seguida vaig fer contacte amb un grup de tres joves molt amables que em saludaren efusivament mentre jo escrivia, s’aturaren per convidar-me i jo de veritat m’alegrí i els escoltí amb atenció encara que semblaven pobres. La visió de la seua vestimenta així m’ho feia pensar: els pantalons eren emprats, segur, perquè estaven trencats, esgarrats, esfilagarsats, amb forats i talls. A un d’ells se li veien els genolls, segurament els havien vestit en una institució de caritat.

Duien els cabells despentinats, com si s’acabaren d’alçar del llit... i això que era ben de nit, però no m’importà, pareixien amables i ja havia decidit contactar amb ells.

Jo, en canvi, donava gust de veure’m, portava els cabells ben pentinats i amb la camisa per dins i ben botonada, fins al coll, i planxada, que així ho havia vist una vegada en una revista de joves elegants que tenia ma mare amagada en unes golfes.

Quan em veren, el meu aspecte els va sorprendre, és clar, jo anava ben presentable. La meua camisa de quadres i una corbata fineta perfectament col·locada els va sorprendre.

–Heu vist aquest paio?

–Calla i no critiques. Qui no és estrany hui en dia? –va afegir una xica.

–Deu ser d’una nova tribu que no tenim fitxada.

Jo els vaig somriure i ells continuaren:

–Penjat! Què fas? De marxa? Com et diuen?

–Soc Pi, i vaig buscant...

–Pi? Per allò del 3’14159?

–No, ni de bon tros! Perquè ma mare em va tindre sota un pi.

–Mira quina gràcia! I si t’haguera tingut en un taxi, com et dirien?

–Què busques?

–Entrades? Va, vine-te’n amb la penya i espavila! Pega darrere, hi ha molta basca; si no ens afanyem ens xaparan la porta. I ja ens la pagaràs.

Sobre el seu llenguatge no vaig tindre tampoc massa problemes, de seguida el vaig aprendre. L’idioma d’aquesta gent no té més de quatre-centes paraules. La qüestió és que ens encaminàrem cap a la porta del temple del Llevant UE.

Unes grans pancartes a l’entrada havien retratat Dani Sants com un jove ben fet, amb mig cos despullat i amb els cabells rebolicats, un posat modern, deien, amb la barba de tres dies, com si l’hagueren rescatat després d’un naufragi. Vaja, talment un refugiat, mig nuet i desendreçat, una cosa ben normal per als profetes.

I una hora després d’entrar al camp començà l’espectacle, jocs de llum i música estrident. Tothom cridava com si fora boig, xiulaven i ploraven. Mai no havia vist una manifestació tan gran de fe. I de sobte aparegué Ell, entre el fum de l’infern i els llums celestials. Era Dani Sants!