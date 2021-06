El curs escolar 2020-2021 passarà a la història com un dels més difícils per a la totalitat de la Xarxa de Centres Educatius de la FSMCV, formada per més de 600 centres educatius privats que imparteixen ensenyaments d’educació musical. Per les seues aules, condicionades amb cura per a crear espais d’aprenentatge segurs, han passat diàriament més de 60.000 alumnes per a rebre la millor formació musical per part de més de 5.300 professors. Enguany, malgrat les dificultats presentades per la pandèmia del coronavirus, aquestes mateixes aules han tornat a vessar excel·lència formativa i personal.

Per a garantir que aquest entramat formatiu únic en el món haja seguit el seu curs amb normalitat, i la pedrera que suministra talent a la cultura valenciana des de les aules haja pogut prevaldre, ha fet falta redoblar esforços per part de tots els professionals que formen part d’aquest col·lectiu. També ha fet el que cal la FSMCV, que a través del seu Centre d’Estudis ha tingut com a objectiu preparar a tots els docents que componen aquest moviment per a afrontar amb garanties aquesta difícil etapa, sense perdre en cap moment de vista la innovació i el desenvolupament de nous mètodes d’aprenentatge.

Un esperit de formació constant, que conclourà, almenys fins a la pròxima temporada, el pròxim 12 de juny amb «Jornada de formació en metodologia i-MUSI 1.0» que se celebrarà en la ciutat de València. Aquest curs estarà dirigit a professorat de llenguatge musical que vulguen conéixer aquesta tècnica per a posteriorment aplicar els recursos utilitzats en les seues classes.

I-MUSI, que ha sigut reconegut pel Ministeri de Cultura i Esport com un de les 10 millors projectes de modernització i innovació de les indústries culturals a nivell nacional, es basa en tres pilars fonamentals: progressivitat, dinamisme i utilitzar les noves tecnologies com a suport/reforç per a la motivació en l’aprenentatge. Amb això, el procés utilitzat en totes les unitats didàctiques, i en el qual incidirà la Jornada del Centre d’Estudis de FSMCV, es basa a escoltar, parlar (cantar), llegir i escriure, imitant el procés natural d’aprenentatge de la llengua materna. La seua metodologia consisteix a treballar de manera independent les fases del procés d’aprenentatge del llenguatge musical, per a aconseguir una major comprensió per part de l’alumne.

Aquesta metodologia que presenta la FSMCV a través del seu pròxim curs ha sigut instaurada en més de 130 escoles de música de tot el panorama nacional. Aquest projecte vol unificar sota una mateixa metodologia la formació integral dels estudiants. I-MUSI abasta des de la iniciació musical, el llenguatge musical, els instruments fins al conjunt instrumental, basant-se en tres pilars fonamentals: progressivitat, dinamisme i adaptació a les noves metodologies.

«I-MUSI combina l’aplicació de la metodologia a l’aula de manera vivencial, amb una plataforma interactiva que ajudarà als nostres professors, alumnes i les seues famílies a formar part activa en el procés d’aprenentatge», ha declarat Remigi Morant.

Per presentar aquesta innovadora metodologia, la FSMCV comptarà amb dos professors de renom: Lluis Muñoz Ortiz, soci i director del projecte Ad Libitum, amb una experiència de 27 anys en el món de la docència i direcció de projectes musicals i director de l’escola de Música Ad Libitum a Ontinyent; així com Pedro Reig Bas, co-director, de la creació de la metodologia I-MUSI.

En paraules de Remigi Morant, Vicepresident Educatiu de la FSMCV, «L’oferta formativa que la FSMCV ha oferit enguany a través del seu Centre d’Estudis ha tingut com a objectiu facilitar la tasca al professorat en un any molt difícil pel Covid-19.»