L’Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) clausura hui el cicle «Matins a Les Arts» amb un programa amb obres de Bizet, Gershwin, Parker i Piazzolla.

La Sala Principal tornarà a obrir les portes un matí més de diumenge, a les 12 hores, per a aquesta proposta amb què Les Arts ofereix, amb localitats amb un preu únic de cinc euros, acostar-se a l’edifici de Calatrava i conéixer ‘in situ’ la seua activitat de la mà dels seus principals actius artístics: els artistes del Centre de Perfeccionament, el Cor de la Generalitat Valenciana i l’OCV.

En aquesta ocasió, el conjunt de metalls i percussió de la formació titular de Les Arts protagonitza la proposta musical de la jornada amb pàgines i arranjaments de compositors de referència en el segle XX.

El concert començarà amb la Suite de María de Buenos Aires de l’argentí Astor Piazzolla, per a continuar amb una selecció de l’arranjament de Roger Harvey de la Suite Carmen, que reuneix les melodies més conegudes de l’òpera de Bizet. El seguirà la cèlebre An American in Paris del nord-americà George Gershwin i tanca el programa A Londoner in New York del britànic Jim Parker.

Com a complement, el Vestíbul Principal ofereix una exposició de vestuari de dues produccions d’òpera de les Arts estretament vinculades al programa del concert: el muntatge de Carmen, de Bizet, que va realitzar el cineasta Carlos Saura per a la inauguració de la temporada 2007-2008, i la producció de Jean-Louis Grinda de Amelia al Ballo, de Gian Carlo Menotti, un dels compositors d’òpera més celebrats del passat segle XX.

Les Arts recorda que compleix escrupolosament la normativa de les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat del públic en tots els espectacles. A més de prendre la temperatura i de l’ús obligatori de mascareta, el personal habilitat vigila que el manteniment de la distància interpersonal siga l’adequat, així com un accés i desallotjament de la sala controlat per a evitar aglomeracions. A aquestes mesures s’uneixen altres com l’ús restringit dels banys i ascensors, diferents punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic, juntament amb la permanent renovació de l’aire durant les 24 hores i la desinfecció diària amb productes biocides autoritzats.

Així mateix, des de la direcció del teatre es prega al públic que planifique l’arribada amb prou antelació per a garantir un accés fluid a la sala.

Audició a Bocairent

La Conselleria de Culturacontinua amb les activitats que la Generalitat programa a les capitals culturals valencianes de 2021. En aquest cas es tracta d’un recital dels artistes del Centre de Perfeccionament de les Arts, que se celebrarà hui al teatre Avenida de Bocairent a les 19.30 hores.

En aquest context, els artistes del Centre de Perfeccionament de les Arts presenten a la localitat de la Vall d’Albaida un recital amb acompanyament de piano, en el qual interpretaran pàgines d’òpera i sarsuela de compositors com Donizetti, Mozart, Verdi, Serrano o Soutullo i Vert.