Fa poques setmanes vaig sentir en un programa de ràdio, en castellà, que un entrevistat deia «La lluvia *estova la tierra». Em va cridar l’atenció l’ús del verb «estovar» en una conversa en castellà, en una frase com eixa, però de seguida em vaig adonar que, com que l’entrevistat era valencianoparlant, eixe ús era una interferència o un préstec particular del valencià al castellà. Cosa normal en conversacions espontànies en què intervenen persones bilingües i de llengües en contacte. Em va agradar eixa interferència d’una paraula valencianocatalana, en el significat de la nostra parla, en el castellà. «Estovar», com l’usem en valencià, és un verb molt singular de la nostra llengua i, pràcticament, privatiu dels nostres parlars, sense una paraula equivalent exacta i precisa en castellà.

En l’idioma veí hi ha el verb «estovar», però no té els significats del nostre verb de la mateixa grafia. En castellà és sinònim de «rehogar», ‘sofregir un aliment per a que s’impregne de greix i els ingredients amb què es condimenten’. Eixa acció o sentit aproximat es denomina en valencià «ofegar» o «solsir» (aliments). El nostre «estovar» és més divers i variat. En primera accepció és ‘fer tou o més tou (alguna cosa)’, ‘fer menys compacte, més esponjós’, «Abans de gitar-te estova el coixí i dormiràs millor», «La pluja ajuda a estovar la terra», «Els rosegons s’estoven amb aigua»; també, ‘fer-se, un aliment cuit, tou a causa d’haver-lo deixat reposar massa temps abans de menjar-se’l’, «L’arròs s’ha estovat massa». «Estovar», en valencià-català té també sentits figurats, com ‘envanir-se, unflar-se de satisfacció’, «S’estova quan veu la neta, li cau la bava»; ‘despertar (en algú) els sentiments de compassió, tendresa o indulgència’, «L’estoven les imatges de xiquets migrants»; ‘tornar-se menys rigorós, sever o rígid’, «A mida que va fent-se vell, va estovant-se i ablanint-se el seu caràcter»; «estovar» és també «apalissar», ‘pegar una palissa’. En estos significats hi ha coincidència, més o menys, en els diccionaris de les diverses variants d’esta llengua, respecte al verb tractat hui, però en la parla valenciana ens estovem més, com diem i com registren alguns diccionaris valencians, entre estos el Diccionari normatiu valencià, perquè ‘col·locar-se en un lloc amb tota comoditat, generalment molt ben assentat o assentada’, ‘assentar-se ben ample o ampla, ben còmodament’ és «estovar-se». Quan arribem a casa amb cansera ens estovem en el sofà. «Estovar-se» a la valenciana és també ‘repantigar-se’, ‘escarxofar-se’. I una paraula que hem usat en la definició del verb «estovar» és «tou», «tova» en femení, que té el sentit de ‘bla, blanet, esponjós, moll’. És un vocable que va perdent ús, però encara és viu, especialment entre la gent de mitjana edat en amunt. Frases amb este vocable poden ser «El pastís m’ha quedat tou, massa blanet», «La neu acabada de caure és tova i molleta, el graníssol és dur i compacte», «Tira-li un poc més d’aigua a la pasta, i fes-la més toveta». Un vanitós i autosatisfet és un «tou». I a vore si les relacions polítiques a Espanya s’estoven, es fan més toves i no tan empedrides.