Mahvash Sábet (Iran, 1953) va ser condemnada al seu país a deu anys de presó per professar la fe bahà’í, una religió perseguida a l’Iran i que té uns set milions de practicants a tot el món. Durant la seua estada a la presó, va escriure els seus Poemas enjaulados (Pre-Textos, 2020), una prova del coratge i la desesperació, la misèria i les esperances de milers d’iranians que lluiten per sobreviure a les condicions d’extrema opressió. Els seus poemes es presentaran al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València demà a les 19 hores.

En aquest acte, que s’inscriu en la programació de l’Aula de Poesia de la Universitat de València, hi intervindran Axel Toribio, secretari de la Comunitat Bahà’í de València; Rafael Montsó Giménez, president del Centre UNESCO València; Manuel Borrás, editor de Pre-Textos, les dues traductores, Ryma Sheermohammadi i Amaya Blanco; i la responsable de l’Aula de Poesia de la Universitat, Xelo Candel, que moderarà el debat.

Poemas enjaulados és una obra que sorgeix de la necessitat de l’autora d’expressar-se després d’una dècada de la seua vida empresonada per les seues creences. El 2017, Mahvash Sábet va obtenir el premi Pen International, un guardó que atorga PEN Internacional Club Espanyol, organització que defensa la llibertat d’expressió d’escriptors en risc i fan costat als qui han patit exili o empresonament. Després de la traducció a l’anglès realitzada per Bahiyyih Nakhjavani amb el títol Prison Poems, l’editorial Pre-Textos acaba de publicar la traducción del farsi a l’espanyol a càrrec d’Amaya Blanco i Ryma Sheermohammadi.

L’última activitat d’aquest curs de l’Aula Poesia de la Universitat de València és una lectura de poemes a càrrec d’estudiants. Serà el 15 de juny, a les 19 hores, al Claustre de la Universitat de València, al Centre Cultural La Nau. L’acte, que porta per títol ‘Vers lliure’, està organitzat per Carla Juárez, estudianta del grau en Estudis Hispànics, i hi participaran estudiants de diferents facultats de la Universitat de València : Miguel Arche López, Iuliana S. Apostu, Fabiola Berenice Flores Pérez, Marc Caballer Galcerà, Irene Castelló García, Antonio Díaz Mola, Martina Gil, Alicia Luz, Pepe Llopis, Beatriz Marrodán Verdeguer, Elsa Moreno, Jose Navarro, Sara Olivas, Jorge Pérez Cebrián y Clara Romany Castellano.

Per altra banda, l'Aula de Còmic de la Universitat de València acollirà hui a les 18 hores, una conferència amb el professor Pedro Cifuentes. Serà a l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau en un acte on es presentaran ¡Vaya siglo nos espera! i El Renacimiento, les seues últimes novel·les gràfiques. Presentat i moderat pel responsable de l'Aula, Álvaro Pons.

Pedro Cifuentes, guanyador del Premi Nacional d'Educació per al Desenvolupament per la seua labor com a introductor i divulgador de l'ús del còmic amb finalitat didàctica, parlarà sobre la seva experiència amb les dues novel·les gràfiques. El seu èxit al crowfunding i la seua trajectòria en el món del còmic. Per assistir-hi és necessària la inscripció.

En ¡Vaya siglo nos espera! l'autor ens proposa un viatge en el qual acompanyarem a una professora anomenada Esperanza, els seus alumnes i uns personatges molt especials per diferents parts del món. Al costat d'ells aprendrem quines són les eines més eficaces per a fer del nostre planeta un lloc millor per a tots.

D'altra banda, en El Renacimiento acompanyem a personatges com Leonardo da Vinci, Sofonisba Anguissola, la Gioconda, Miguel Ángel, Raffaello, Durero, Tiziano o Garcilaso de la Vega en el seu viatge per aquesta etapa històrica.

Amb aquesta novel·la gràfica podem passejar per la Florència dels Medici o perdre'ns ascendint La torre de Babel de Brueghel el Vell. L'entrada a la conferència és lliure i limitada a la capacitat de la sala. Per a complir les condicions sanitàries exigides per la COVID-19, les places són molt restringides, per tant, es demana que la inscripció la formalitzen només les persones que estiguen segures de poder assistir.

Estudi complet de la tasca educativa de Blasco

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació ha editat el llibre «La nueva Atenas del Mediterráneo. Vicente Blasco Ibáñez, cultura y educación populares en Valencia (1890-1931)», un estudi complet de més de 600 pàgines sobre el paper que tingué l’escriptor valencià en l’impuls de l’educació popular i de la cultura en la València de les primeres dècades del segle XX. La Beneficència acollirà demà la presentació amb la presència de l’autor, el catedràtic d'Història de l’Educació de la UV Alejandro Mayordomo Pérez, i el director del Magnànim, Vicent Flor.