La incubadora de talent emergent musical del Centre del Carme, el CCCC Music Lab, es presenta aquesta setmana en el Primavera Pro, en la versió híbrida del festival de música Primavera Sound de Barcelona que se celebra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

El projecte del CCCC, que busca impulsar la creació jove en la seua carrera musical, ha sigut seleccionat pel festival internacional dins de la secció Ideas Showroom que s’ofereix de manera virtual.

En la presa de decisions sobre el futur de la música no hi ha només les grans multinacionals. En aquests tentaculars processos conviuen diverses idees que reformulen els espais de cultura i oci. Amb la intenció d’enllaçar totes aquestes iniciatives, Primavera Pro i Catalan Arts, el canal d’internacionalització d’empreses culturals impulsat per l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), presenten Ideas Showroom.

Des de 2013, les propostes seleccionades en Ideas Showroom es presenten al ‘hall’ del CCCB, però en 2021 i aprofitant el format híbrid d’aquesta edició, les càpsules audiovisuals dels projectes seleccionats podran ser consultats en la plataforma virtual per part de tots els professionals.