El Palau de les Arts reprén el servei regular de visites guiades per l’edifici, a partir de hui, amb un recorregut segur i ajustat als protocols sanitaris establits pel centre cultural per a totes les activitats obertes al públic.

De manera setmanal, Les Arts obrirà les portes dimecres i dijous, amb quatre torns d’accés: 10.30 h, 12.00 h, 13.30 h i 16.00 h. L’itinerari, d’una hora de duració, permetrà conéixer els detalls arquitectònics i tècnics de l’edifici, així com els espais més singulars d’aquest: la Sala Principal, l’Auditori, les Terrasses de les Palmeres o les instal·lacions del Centre de Perfeccionament, entre altres.

Les Arts recorda que el recorregut per les diferents sales i aules únicament està condicionat pels possibles treballs vinculats a la programació del teatre, com poden ser audicions, proves tècniques, assajos així com la celebració dels mateixos espectacles.

Abans de començar l’itinerari, caldrà permetre que el personal acreditat prenga la temperatura. En tot moment, les persones visitants hauran de fer ús obligatori de la mascareta, així com mantindre la distància de seguretat interpersonal. Les Arts informa que hi haurà diferents punts disposats amb gel hidroalcohòlic al llarg de la visita per l’edifici.

Els preus de les entrades oscil·len entre els 11 euros per al públic general i els 8,80 euros, que es reserven per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys, persones majors de 65 anys i/o jubilades, pensionistes, persones amb discapacitat i desocupades. Per a aplicar aquesta tarifa, caldrà mostrar el pertinent document acreditatiu.

Les Arts recomana en aquests moments la compra d’entrades en línia per a garantir plaça en els torns de visites, a causa de la vigent reducció d’aforaments que exigeixen les mesures contra la propagació del coronavirus.