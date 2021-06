Les cançons de Tórtel (Jorge Pérez) sonaran el pròxim dilluns en el Claustre de La Nau, en el primer concert de la nova línia musical que obri la programació a gèneres urbans com ara, el rock, el jazz o la indie adreçada especialment a la comunitat universitària i el públic més jove.

Tórtel és el nom propi del projecte de cançons de Jorge Pérez. Els seus àlbums, ‘Entusiasmo’ (El Volcán, 2012), ‘La Gran Prueba’ (Gran Derby, El Volcán, 2014) ‘Transparente’ (Intromúsica, 2016) i ‘Las tres tormentas’ (Intromúsica 2018) van estar en les llistes del millor de l’any en mitjans com Rockdelux.

La crítica especialitzada ha definit a Tórtel com un gran compositor de cançons capaçTórtel obri el cicle musical a La Nau de mesclar des del folk d’aires mediterranis fins a la psicodèlia més somiadora, passant pel pop més inquiet i explorador. Aquests àlbums es van presentar en directe al Festival Internacional de Benicàssim, Primavera Sound de Barcelona, Vida Festival de Vilanova, Festival Do Nord (Vilagarcía Darousa), Sonorama (Aranda del Duero), Festival dels Arts o Granapop (Granada).

Les últimes cançons de Tórtel han arribat per via digital. ‘Pirámides’, ‘El puño invisible’, ‘Probablemente no’ i ‘Algunos de nosotros’ avancen el seu pròxim àlbum, encara sense data de publicació. Quatre cançons que reafirmen la seua singular visió.

Per al músic valencià «és molt especial poder inaugurar el nou cicle de concerts de la Universitat de València, on jo vaig estudiar i on encara tinc molt bons amics. A més, poder tocar al claustre, a La Nau, és tot un honor, un no actua cada dia en llocs com aquest, i sent a casa, no es pot demanar més. Ha estat un any molt complicat, també per als estudiants, professors, i músics, així que no pense un lloc ni dia millors per celebrar que per fi tornen els bons moments».