El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) exposa ‘DEAF.city’, un projecte d’Antoni Abad en el qual set valencians amb diversitat auditiva utilitzen la llengua de signes per a explicar els seus millors acudits, amb el seu singular sentit de l’humor i la seua vigorosa identitat cultural i lingüística.

És ben sabut com la sordesa aïlla de la majoria oïdora. Moltes persones renuncien a entendre aquells que no dominen els codis hegemònics de la comunicació verbal. A més, les mascaretes i el distanciament social, es tradueixen en una soledat addicional, reduint dràsticament les oportunitats de comunicació amb els amics, familiars i col·legues.

El projecte ‘DEAF.city’ a València és l’origen del seu futur com a plataforma en línia, on poder reunir la diversitat de llengües de signes i la particular idiosincràsia dels participants sords de diverses ciutats.

L’exposició, que ha estat produïda pel Consorci de Museus amb la col·laboració de FESORD (Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana), es va presentar ahir amb el director del CCCC, José Luis Pérez Pont, l’artista, Antoni Abad i la directora de FESORD CV, Amparo Minguet.

Pérez Pont va dir que l’exposició d’Antoni Abad és un dels projectes seleccionats dins de la convocatòria ‘CoSSos. Comunitat de sabers subalterns’ que «ens està permetent treballar amb diferents col·lectius als quals es dona visibilitat aproximant-nos a altres realitats de la nostra societat».

Visibilitat

Amparo Minguet va agrair a Antoni Abad i al CCCC aquesta exposició, que considera «una idea meravellosa que dona visibilitat a la llengua de signes i promou l’accés a la cultura de les persones amb diversitat auditiva». «Som una minoria lingüística però no per això hem d’estar minoritzats», afirmà.

L’exposició es compon de tres obres: ‘DEAF.city’, que dona nom a l’exposició, ‘Orelles sordes’, un treball en col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya en el marc de la convocatòria Multiverso 2018 de la Fundació BBVA, i ‘RealTime’, un rellotge que indica l’hora en el Sistema de Signes Internacional (amb el suport de BEEP Collection-New Art Foundation).

Antoni Abad va explicar que «en la peça ‘Orelles sordes’ catorze participants barcelonins amb diversitat auditiva dialoguen en parelles sobre els setze temes que ells mateixos van triar. Em va sorprendre el sentit de l’humor que van demostrar tindre, fins i tot per a temes ben grossos contaven un acudit, una anècdota i sovint afinaven més en els temes que tractaven que en la conversa normal, i des d’ací vaig pensar que el pròxim projecte estaria destinat a l’humor».

«Cal no oblidar que aquest és, principalment, el seu dia a dia», va assenyalar Antoni Abad.