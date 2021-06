La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació va donar a coneixer ahir els guardonats dels Premis València i València Nova en l'edició de 2021, la segona amb més originals presentats, un total de 553 enfront dels 382 de 2019, any previ a la pandèmia que va incrementar de manera considerable la participació a causa del confinament. De les 11 modalitats s'han premiat set obres i quatre categories han quedat desertes, tres d'elles dels València Nova per a menors de 36 anys.

Sota el pseudònim de Cal·líope es feia públic el nom de la primera guanyadora, la valenciana Irene Rodrigo amb Tres lunas llenas, premi narrativa jove en castellà. A continuació es va anar revelant la identitat de la resta de guanyadors: Aina Fullana, de Palma, s'alça amb el Premi València de narrativa en valencià amb Els dies bons; el madrileny Francisco Caro s'imposa en poesia amb Aprehender el ahora, mentre que el Nova de Poesia, igualment en castellà, és per a Álvaro Carbonell i la seua Jirafas en el zoológico de Atlanta. El Premi València de poesia en valencià recau en Joan Mahiques, de Palmera, amb la seua obra Entre dues clarors.

El millor assaig ha sigut El manicomi de Jesús de Cándido Polo. Natural de Godella, Polo ha presentat una investigació exhaustiva i innovadora sobre bogeria i salut mental a la València dels segles XIX i XX, un treball rigorós des del punt de vista històric i metge, amb una gran claredat expositiva. Finalment, el barceloní Lluc Silvestre, de Premià de Mar, guanya el València de novel·la gràfica amb Un os al Marroc.

La Institució Alfons el Magnànim (IAM) editarà les obres guanyadores en la modalitat d'assaig, que es publicaran en la seua col·lecció ‘Estudis Universitaris’. Bromera s'encarregarà de l'edició de les categories de narrativa i poesia en valencià; mentre que Hiperión ho farà amb les de poesia en castellà i Versàtil amb les de narrativa en castellà. Finalment, Andana s'encarregarà de l'obra guanyadora del Premi València de novel·la gràfica.

Les 553 obres presentades suposen la segona dada de participació més alt en la història dels premis, la qual cosa demostra la consolidació tant qualitativa com quantitativa d'estos guardons. Els sis jurats de les diferents modalitats s'han reunit prèviament en el MuVIM per a deliberar, encara que l'anunci dels premiats i l'obertura de pliques ha sigut a càrrec de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, el director del Magnànim, Vicent Flor, i el cap de serveis administratius de promoció cultural, Josep Vidal, que ha actuat com a secretari.

El director del Magnànim, Vicent Flor, ha destacat que els Premis València són una referència important a la ciutat i ha posat en valor l'esforç de la Institució que té com a resultat «un notable augment de la participació respecte a altres edicions».