La campanya gràfica de la Temporada 20-21 del Palau de la Música de València «José Iturbi 125», dissenyada per Diego Mir, va obtindre ahir tres premis als Laus 2021, que reconeixen l’excel·lència dels projectes nacionals de disseny, projecten la seua importància cultural i econòmica i donen suport a este sector professional. Estos premis són atorgats anualment per l'ADG-FAD (Associació de Directors d’Art i Dissenyadors Gràfics), amb seu a Barcelona. En concret, la campanya del Palau de la Música ha obtingut les categories «Plata» pel Cartell, i «Bronze» pel Conjunt d’Elements Exteriors i per la Publicitat Exterior.

La Temporada 20-21 del Palau de la Música de València es centra en la figura de José Iturbi, pianista i icona musical mundial, amb motiu del seu 125 aniversari. Per això, la campanya gràfica conté elements que fan referència directa a esta figura. La gama cromàtica es centra en els dos colors presents al piano: blanc i negre. Tota la gràfica gira al voltant d'un element comú: la pipa de fumar, característica d'Iturbi.

El cartell consisteix en una imatge principal i tres variacions per a ser utilitzades a les diferents temporades: tardor, hivern i primavera.