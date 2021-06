En les últimes setmanes els components de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV han représ els assajos grupals i han oferit el primer concert després de 13 mesos d’aturada per la pandèmia, celebrat el passat dia 30 en el Palau de les Arts, amb un gran èxit per part del públic i de la crítica especialitzada. Parlem amb Manuel Muñoz, vicepresident artístic de la FSMCV per a conéixer de primera mà tota l’actualitat que embolica a aquesta formació i a les altres bandes que componen la Federació.

Manuel, com han viscut els músics el retrobament després de més d’un any? Quines sensacions es percebien en aqueixos primers assajos?

Després d’exactament 15 mesos el projecte pedagògic que les unitats artístiques de la FSMCV realitzem necessitava despegar de nou. No sols per la seua part artística que és la que atrau als nostres joves, sinó la part social que comporta i la diversitat de joves que componen estes formacions, on es troba representat tot el territori de la Comunitat Valenciana.

Les primeres notes de l’orquestra van llançar un missatge clar: «som ací». Aqueixa falta de tants mesos sense la pertinença de grup va anar avançant. Tant la Jove Orquestra Simfònica com la Jove Banda Simfònica de FSMCV són projectes d'un marcat caràcter pedagògic. Com ha afectat els components aquest període en el qual ha sigut tan difícil continuar la seua formació amb normalitat?

Evidentment amb incertesa en les primeres suspensions i ajornaments, que hem hagut d’aplicar. Hem arrancat amb l’orquestra i això ha donat un baló d’oxigen, no sols als músics de les unitats artístiques, sinó a la resta de les societats musicals. Hem volgut llançar un missatge a tot el col·lectiu per a recuperar la rutina i visibilitzar que la cultura és segura.És el tercer any que la FSMCV col·labora amb l'Acadèmia Internacional de Direcció d'Orquestra José Collado. Què suposa per als joves músics de l'orquestra federal participar en un projecte d'aquestes característiques?És un projecte multidisciplinari, on joves músics, joves cantants i joves directors convergeixen en un únic projecte. M’atreviria a dir que hi ha molt pocs projectes d’aquestes característiques dirigits a estudiants, un projecte que no coneixen en la seua formació i que enriqueix la part pedagògica, reforçant aqueixa experiència de treballar amb cantants i directors diferents en un mateix concert. El repertori líric és immens i difícil d’interpretar bé, això fa que els resultats motiven encara més als nostres músics, i a més, posen en valor el nostre patrimoni líric espanyol com és la sarsuela.La FSMCV ha comptat amb el mestre Cristóbal Soler com a director artístic de la JOS des de la seua creació, en 2014. Com valora aquest projecte orquestral en el foment del talent de joves músics de corda i d'altres orquestres que han sorgit en les societats musicals en aquests últims anys?

Va ser una línia a traçar en la legislatura de Pepe Almería i que es va consolidant legislatura rere legislatura. La FSMCV comptava amb més de 100 agrupacions orquestrals entre els nostres associats, i ara en són més de 170, per tant, en aquell moment havíem d'accentuar la visibilitat en aquest col·lectiu amb una unitat artística de representació i alt rendiment com és l'orquestra federal.

A més de la JOS a un costat, la FSMCV compta amb altres dues unitats artístiques: la Jove Banda Simfònica i la Banda Simfònica de Dones. Ens pot avançar alguna cosa de la programació prevista per a aquesta temporada?Sí. Començarem la temporada el mes de juliol amb una trobada pedagògica i tres concerts i finalitzarem el mes de desembre amb el programa Música a la Llum, que és un projecte emblemàtic de recuperació de patrimoni musical que «dorm» en els arxius de nostres societats musicals i es materialitza amb l’enregistrament d’un disc i un concert amb les composicions recuperades, gràcies al suport de CaixaBank Escolta València i el Institut Valencià de Cultura. Espere que abans que acabe l'any, la Banda de Dones puga materialitzar el seu projecte. Per les dates que habitualment irromp en el panorama artístic, no va poder fer-lo per les restriccions sanitàries. Amb moltes ganes de tornar a reprendre amb les dones del nostre col·lectiu aquest projecte i visibilitzar l'important paper de la dona en nostres SSMM.

Recordem fa un any quan la JBS va fer història a l’ésser la primera banda espanyola a tocar en el Parlament Europeu. Com valora aquest esdeveniment?

Històric. Va ser molt emocionant que la banda federal representara, en el si de les institucions d’Europa a la música valenciana.