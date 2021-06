De vegades resulta increïble com canvien els escenaris urbans i com, els humans, som capaços d'oblidar segons quines coses. Ara mateix, tots hem vist les imatges esfereïdores de grans cementeris improvisats, al Brasil, o les pires funeràries de l'Índia, per causa de la pandèmia que encara estem patint. Hem vist, més prop de casa, desenes de fèretres en ciutats italianes -foren, si no m'erre, les primeres a mostrar aquella imatge i em van impactar- o els taüts alineats en un palau esportiu a Madrid. La televisió ens ho ha fet veure ben a prop. Durant les pestes del passat, les imatges equivalents d'aquestes a què em referesc, també van ser presents. I a la pesta del 1647 i 1648, a València, ens en consten algunes realment impressionants.

Fa mesos -potser, més d'un any- que treballe sobre un manuscrit que aviat donaré a l'estampa, on es relata l'epidèmia que, a mitjan segle XVII, va assotar València. Inèdit però ben ric d'informació, el jesuïta alcoià Vicent Arcaina ens va deixar un text que porta per títol Apuntamientos de lo sucedido en Valencia, particularmente en la casa profesa de la Compañía de Jesús, i on ens reporta el fragment que ara inserte ací: «El hedor que exhalaban los cimenterios dentro la ciudad se iva aumentando de cada día, aún después de dexar de enterrar en ellos nuevos cuerpos difuntos, y era ocasión que enfermaran los de las casas vezinas. Y el hedor que exalava el cimenterio de San Juan del Mercado era tal que se sentía desdel mercado y corría peligro que, si lloviera -como se deseaba y hazían rogativas por ello-, que penetrando el agua la superficie de dichos cimenterios y empapándose d'ella los cuerpos, reventaría la podre sobre la misma tierra, como havía sucedido en casos semejantes, y ocasionando corrupción de ayre pestilente. Advertida de esto la ciudad, mandó cubrirlos a todos de ladrillo con argamasa, con pendiente para escupir el agua, en caso que lloviese; y para que se hiziera con brevedad, juntó los albañiles, proveyó la cal y ladrillos necesarios, y se cubrieron con brevedad, gastando en esta obra algunos millares».

Pràcticament on ara hi ha el Mercat Central de València, hi hagué aquell cementeri putrefacte i desolat. On la terra no podia tragar-se tanta mort. Degueren ser dies duríssims. Després, amb el temps, tothom degué començar a oblidar. I, amb els anys, tot va canviar. És una gran virtut que tenim: ens reinventem, ens superem i tirem endavant. Per fortuna.