El Jardí Botànic de la Universitat de València ha convocat la cinquena edició del concurs InsPirats de narrativa i pintura ràpides a l’aire lliure, el qual no es va poder realitzar l’any passat a causa de la pandèmia. El certamen tindrà lloc dissabte 19 de juny, de 10 a 16 hores, i el període d’inscripcions, de caràcter gratuït, està obert fins dijous 17.

Les persones participants en InsPirats pel Botànic hauran de ser majors de 16 anys i podran accedir a quatre premis, dos per modalitat. En pintura, seran de 700 i 400 euros, mentre que en narrativa breu ascendiran a 400 i 200 euros. Tots ells, rebran també un diploma acreditatiu. Els guardons s’atorgaran el mateix dia 19 de juny de vesprada. El veredicte serà decidit per un jurat integrat per experts del món de l’art, la literatura i la cultura.

La modalitat de pintura d’InsPirats requereix que els creadors acudisquen al Jardí Botànic de la Universitat de València amb els materials necessaris per al desenvolupament de l’obra, inclòs el cavallet, el qual es farà servir per a exposar l’obra el mateix dia del concurs. Serà imprescindible presentar un suport rígid -fusta, llenç o paper suportat per bastidor), llis i sense textures, o amb una imprimació monocromàtica. Les mesures mínimes són de 50 cm i les màximes de 100 cm.

Quant als aspectes formals de participació en narrativa curta, enguany la novetat és que la modalitat se centra en el microrelat, amb un màxim de 150 paraules. Així, els aspirants també hauran de portar les eines necessàries per a materialitzar els seus textos (llibretes, paper, bolígrafs, etc), però en aquest cas l’organització facilitarà a cadascun dels participants un full A4 especial on s’haurà d’escriure la versió definitiva del text, la qual servirà per exposar l’obra.

El director del Jardí Botànic de la Universitat de València, Jaime Güemes, destaca que el concurs InsPirats continua apostant perquè la biodiversitat afavorisca la creació artística tot implicant la ciutadania per transmetre valors ambientals. «Les plantes ens conten històries. Les seues formes, colors, textures, olors, sabors i, també sorolls, ens envolten i arriben als nostres sentits. Són inspiradores», explica.