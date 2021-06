Els pianistes d'Europa, Àsia i Amèrica seleccionats pel jurat del Premi Iturbi, que organitza la Diputació de València, ultimen la seua preparació per a afrontar les cinc fases eliminatòries que tindran lloc del 23 de juny al 2 de juliol en el Teatre Principal de València, després de superar els 22 intèrprets una preselecció en la qual 178 músics inscrits procedents de 41 països van donar mostra de l'alt nivell del XXI Concurs Internacional de Piano de València, en una edició en la que este esdeveniment musical, de caràcter biennal, celebra el seu 40 aniversari.

Glòria Tello, diputada responsable del Premi Iturbi, regidora de Cultura de l'Ajuntament de València i presidenta del Palau de la Música, ha manifestat que «convidem a tota la ciutadania, afeccionats i melòmans, a celebrar esta festa del pianisme internacional que és el Premi Iturbi des de 1981». Tello assegura que «assistirem a recitals i concerts de gran altura i qualitat amb intèrprets que, malgrat la seua joventut, compten amb una extraordinària projecció artística».

Els intèrprets, per ordre alfabètic, que van passar la preselecció procedeixen de 15 països: Juan Barahona (Espanya), Antonii Baryshevskyi (Ucraïna), Michelle Candotti (Itàlia), Luigi Carroccia (Itàlia), Haike Dietrich (Alemanya), Florian Feilmair (Àustria), Felix Hong (Canadà), Sebastian Iivonen (Suècia), Vincent Ip (EUA), Andrei Ivanou (Bielorússia), Salome Jordània (Geòrgia), Airi Katada (Japó), Hoyel Lee (República de Corea), Yeram Park (Alemanya), Mihkel Poll (Estònia), Oxana Shevchenko (Kazakhstan), Alexey Sychev (Rússia), Yuna Tamogami (Japó), Tsubasa Tatsuno (Japó), Anastasia Yasko (Rússia), Zifan Ye (Xina), i Hanna Yukho (Bielorússia).

Les nacions que tindran més representants en la primera fase són el Japó amb 3 concursants, i Alemanya, Bielorússia, Itàlia i Rússia amb 2. Per continents, destaca el nombre de músics d'Europa que suposen el 64 %, els d'Àsia representen el 27 % i Amèrica el 9 %. Quant a la paritat, cal assenyalar que la participació serà equilibrada, amb la presència de 13 homes (59 %) i 9 dones (41 %) en el concurs. D'altra banda, hi ha hagut dos baixes en la llista inicial de seleccionats, per problemes de mobilitat a causa de la covid-19, que han sigut ocupades pels següents amb més puntuació.

Els joves pianistes, a part del nivell de les interpretacions que va avaluar el jurat, presenten uns brillants currículums que posen de manifest l'excel·lència que atresoren. Han actuat baix les batutes d'importants directors amb algunes de les millors orquestres i formacions del món i vénen precedits de la consecució de diversos premis en rellevants concursos, la qual cosa dóna idea del prometedor futur d'estos concertistes.

El jurat, presidit per Joaquín Achúcarro, estarà format per 8 persones de referència en el panorama musical. La competició constarà de cinc proves eliminatòries en les quals hauran de decidir en quina d'elles interpreten les següents obres: una sonata de Ludwig van Beethoven i de Wolfgang Amadeus Mozart, dos obres curtes de Frédéric Chopin, de les que una ha de ser obligatòriament un nocturn; una peça de Goyescas d'Enrique Granados, la Suite Ibèria d'Isaac Albéniz, o la Fantasia Bètica de Manuel de Falla; que els participants no podran repetir. En la semifinal hauran d'incloure l'obra Imatges, obra inspirada en llocs i aspectes emblemàtics de la ciutat de València, encarregada a Oscar Colomina per a commemorar el 40 aniversari.