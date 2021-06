El Cant al Ras de Massalfassar arriba al seu vin-i-cinquè aniversari amb una edició molt especial. Després d’haver celebrat una edició virtual l’any passat, la Colla de Dimonis de Massalfassar ha volgut assegurar enguany la presencialitat i amb aquest motiu n’ha postposat un mes la data establerta.

Contra el que marcava tota la tradició anterior, el popular encontre de cant rural de l’Horta Nord tindrà lloc enguany el tercer dissabte de juny -i no de maig, com era costum.

A més, degut a les mesures de la pandèmia, tampoc es podrà celebrar el multitudinari sopar on compartien taula públic i participants, ni serà possible l’habitual participació espontània. Per assistir-hi serà necessari registrar-se i adquirir l’entrada per mitjà de la plataforma ‘notikumi’.

Participants

Aquesta vint-i-cinquena edició del festival serà, amb tota seguretat, la més participativa i diversa de la seua història. La resposta de músics, músiques, cantadores i cantadors ha estat tan unànime que l’organització ha hagut de tancar la inscripció ben bé dues setmanes abans de la seua celebració.

Fins aleshores ja havien confirmat la seua participació Teresa Segarra i l’Escola de cant d’estil de Gatzara, la Rondalla la Comarcal amb Hilari Alonso i Rebeca Martín, De Saó, Apa, Xavier de Bétera, la Rondalla Arnadí, l’Associació de Cants Occitans Dos Quinzets, la Rondalla del Grup de Balls Populars les Folies de Carcaixent, amb Isabel Cifres i Tonet Gutiérrez, la Rondalla Adesiara d’Algemesí amb Pixurri d’Albal, Trompa i Fil, Urbàlia Rurana, la Romàntica del Saladar, Tati de Godella i Mar Català, Toni de l’Hostal, Jesús Barranco i Mireia Tortosa, la Rondalla Bolvens, Marta Margaix, l’Escola de Dolçaina i Tabal del Xarquet de Massalfassar, Fernando el Rallat, Milio del Puig, Toni Rojas, Marga Bolea, Maru Bolea i Rafa Rosell, la glosadora mallorquina Antònia Nicolau Pipiu, la cantadora d’Amposta Imma de Sopa amb la Rondalla dels Ports, la Rondalla a l’Aire i la Rondalla del Molí.

Jordi Fàbregas

El Cant al Ras dedicarà l’edició a la memòria de Jordi Fàbregas, músic i promotor cultural recentment desaparegut. Fàbregas, fundador i director del festival Tradicionàrius de Barcelona des l’any 1988 havia format part de formacions ben conegudes en l’àmbit de la cançó i del folk: el grup Coses, la Murga, Primera Nota o El Pont d’Arcalís.