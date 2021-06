Les muixerangues van ser de les primeres a aturar la seua activitat al principi de la pandèmia, abans que les administracions prengueren qualsevol decisió respecte d’aquesta, i ho van fer per responsabilitat i per consciència ja que aquesta era una activitat que, per les seues característiques, podia ajudar a la propagació de la infecció de la covid-19. Més d’un any més tard, la muixeranga és de les poques activitats que encara no ha représ la seua activitat. No obstant això, ara, amb la millora dels indicadors sanitaris i l’avanç de la vacunació, moltes colles estan pensant a reprendre els assajos.

La Conlloga Muixeranga de Castelló va organitzar una taula rodona sobre la represa muixeranguera després de la Covid-19, amb la participació de Roser Muñoz i Mar Ahuir (Jove Muixeranga de València), Uri Canyellas (Nova Muixeranga d’Algemesí), Robert Martínez (Federació Coordinadora de Muixerangues) i Borxo Garlito (Conlloga Muixeranga de Castelló). En aquest acte es va intentar donar resposta a una sèrie de preguntes que giraven sobre la qüestió principal: quines condicions s’han de donar per al retorn de l’activitat muixeranguera? Com fer la tornada? Esperar per tornar tota la colla o començar per grups reduïts? S’ha de fer una planificació prèvia de la represa? Quines mesures caldria adoptar? Com està la massa social de les colles? Com ens trobarem la xicalla? Quin és o ha de ser el paper de la Federació?

En general es va destacar el paper de la Federació Coordinadora de Muixerangues, ens de referència de totes les colles durant el temps de la pandèmia, que ha estat en contacte amb les diferents administracions, especialment amb les conselleries de Cultura i Sanitat. En les últimes setmanes representants de la Federació s’han reunit amb la secretària autonòmica de salut Pública, Isaura Navarro, per mirar de definir un protocol per a la represa de l’activitat muixeranguera, i s’està a l’espera de poder parlar amb el personal tècnic d’aquesta Conselleria. També s’ha mantingut reunions amb l’Institut Valencià de Cultura i amb la secretària autonòmica de Cultura, Raquel Tamarit. En aquest sentit, les persones participants en la taula rodona van demanar l’elaboració d’un protocol clar que reculla mesures específiques sobre aspectes tècnics, la preparació física, aspectes cognitius, el treball amb la xicalla, mesures de seguretat en general. Aquest protocol, que ha de comptar amb el vistiplau de la Salut Pública, cal que siga el més clar i concret possible, per evitar que puga donar lloc a interpretacions i que especifique conceptes concrets com ara què és un contacte estret. Robert Martínez, en representació de la Federació, va dir que el paper d’aquesta és «dotar de recursos a les colles, i el principal recurs ara és tindre un protocol clar i que no done lloc a confusions perquè, quan arribe el moment desitjat, tornar amb seguretat».

Respecte a com es pot dur a terme la represa, caldrà fer una planificació prèvia i informar cada colla, sempre tenint en compte que aquesta es farà quan la situació sanitària estiga controlada. La idea inicial és reprendre els assajos amb grups reduïts i anar ampliant-los, amb figures que no necessiten molta pinya.

Quant a la xicalla hi ha qui veu que caldrà començar des de zero, com Uri Canyellas, de la Nova Muixeranga d’Algemesí, ja que els xiquets i les xiquetes han crescut i caldrà començar amb xicalla nova perquè aprenguen la tècnica. Per a Borxo Garlito, de la Conlloga «caldrà invertir més temps en la xicalla perquè interioritzen nous rols». Des de la Jove Muixeranga de València es dóna molta importància a l’assaig de la xicalla, i per a Garlito aquest «és un moment molt engrescador per als equips tècnics perquè tota la xicalla parteix del mateix punt a conseqüència de l’aturada per la pandèmia».

Pel que fa a les primeres actuacions seran en formats que permeten figures de poca altura, amb molta participació de la colla, i més avant ja es plantejarà fer figures més grans, però no cal tindre pressa. Com diu Uri Canyellas: «l’important de la muixeranga és passar-s’ho bé, i a poc a poc les coses aniran sortint».