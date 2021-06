L’Associació Tradicional de Vela Llatina de l’Albufera celebra hui la seua matinal al port de Silla. «L’entitat de recent fundació, naix d’un grup de persones relacionades amb la vela llatina tradicional, herència de pares a fills o per coneixença posterior, que motivades pel respecte a les formes històriques tradicionals, en el marc del Parc Natural de l’Albufera i en l’estima pel medi natural, van voler enfortir els caràcters d’aquesta activitat tan integrada en els pobles del voltant del llac i en la memòria dels valencians i valencianes», explica el col·lectiu.

«Parlar de la vela llatina, és conèixer un referent que ara fa cinc anys va ser reconegut per la Conselleria de Cultura com a BIC, bé d’interés cultural. Que es produeix, a l’Albufera, i que enguany també se celebra el 35 aniversari com a primer parc natural dels valencians».

La matinal se celebrarà hui a les 12 hores. El programa tradicional s’inicia amb una reunió de patrons al bell mig del port tradicional de Silla. On s’estudia les característiques de l’oratge i l’adequada previsió per al desenvolupament de l’eixida lliure, a partir de la zona de la mata de Rei i que te lloc al ple migdia, no sense abans fer una curt recés, per a esmorzar en germanor i una vegada arborades i aparellades les barques degudament, queden a punt per a les maniobres que corresponguen en les vicisituts de la navegació a la valenciana i albuferenca.

S’acolliran una trentena d’embarcacions de les quaranta-set convocades, dels diferents ports i associacions de l’Albufera, i en hora d’arribada al port de Silla, sobre les 14.30 hores. A qui agraïm el desinteressat esfoç i suport.

Acabarà la jornada amb un refrigeri en les normes habituals de prevenció pel virus, i amb el compliment de les mesures sanitàries que reiterada i puntualment s’informen.

«No és circumstancial per tant, que en renovats esforços, aquest grup d’amigues i amics, que estimen el poble de Silla i que aprecien els valors dels oficis i de les activitats humanes en respecte en un medi natural singular com les nostres marjals, llacunes i zones humides, més que mai en perill, per tant a conservar i transmetre a les futures generacions en condicions millors de les que s’hi trobarem».