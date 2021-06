El 19 de juny de 1583, Gregori Xeus, morisc natural d'Anna -a la Canal de Navarrés- i habitant d'Antella, moria a València, ajusticiat per la Inquisició. Havia passat dos anys, abans, tancat a la presó de la institució i se'l va condemnar després d'haver suportat una sèrie d'interrogatoris, entre els quals n'hi ha un amb el turment de la corda, un parell d'anys abans, i en el qual el reu acaba erràtic en les respostes i admetent el que se li imputa: haver mantingut relacions sodomítiques amb un altre jove, conforme havia denunciat Pere de Villena -també d’Anna-, el 1581. Just quan havia recordat una escena que narra amb bastants detalls: «abía ocho años poco más o menos -després sabrem que en feia quasi deu- que andando este guardando el término de Ana, en la huerta que se dize la huerta de Benamet, en el vancal de Bernabé·l Negret, que estava sembrado de daça, la qual estava muy alta, en la qual halló dos moriscos llamados, el uno, Vellot el Turco, hijo de Vellot el Viejo, que estava boca abajo; y el otro Gregorio Seus, vezino agora de Antella, el qual estava sobre el dicho Vellot, cometiendo el delito de sodomía. Y este les vio sin çaragüelles y el dicho Gregorio tenía metido su mienbro genital en el culo de el dicho Vellot, el qual estava gemicando, como un perro con una perra, y este les dixo que si no tenían vergüença de hazer aquello. Y quando esto les dixo, el dicho Gregorio sacó su mienbro del culo del dicho Vellot y le dixo a este si quería parte, y este les respondió que se fuesen con la yra mala. Y este se fue de allí y tanbién los dichos moriscos, cada uno por su cabo. Y este descargó su conçiençia al rector de Ana, llamado mosén Juste».

La cosa no acabà bé i al procés conservat a l'Archivo Histórico Nacional (Madrid) se'ns donen molts més detalls sobre la vida d'aquelles gents. Com ara, que Vellot diu que tot va passar feia més de quinze anys -potser per rebaixar la seua pròpia edat, quan es va cometre el delicte i dient que ell era «mochacho y bobo»-; que declaraven en «algarabía» -i es demostra la poca integració en el país, a nivell lingüístic-; que l'esmentat Xeus havia estat abans condemnat a galeres -just l'any de la relació que ara era denunciada-; o que després es va casar amb una dona. També, d'altres episodis poc clars que devien estar darrere la denúncia que acabà amb l'ajusticiament públic per raons d'orientació sexual.