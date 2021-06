El Museu de Prehistòria de València ens apropa a les últimes investigacions zooarqueològiques fetes al sector central del litoral mediterrani peninsular sobre l'aprofitament de recursos marins amb l'exposició temporal «La Prehistòria i la mar. Recursos marins en el passat». Comissariada pel conservador del Museu de Prehistòria Josep Lluís Pascual Benito, forma part de la sèrie ‘Tresors del Museu’ que, en este cas, presenta col·leccions de mol·luscos i peixos marins, moltes de les quals no havien estat exposades fins ara.

Dividida en cinc àmbits, mostra més d'un centenar de peces procedents de jaciments arqueològics valencians que es conserven al Museu de Prehistòria de València i que cobrixen una cronologia d'entre 30.000 i 3.000 anys. A partir d'estes restes es fa palés com els recursos marins van ser aprofitats per les comunitats prehistòriques de formes molt diverses.

Al golf de València la informació sobre l'ús alimentari de productes marins durant el Paleolític superior és escassa. Els jaciments costaners d'aleshores es troben actualment sota l'aigua, per la inundació de les plataformes costaneres per la pujada del nivell del mar en acabar el període glacial. Posteriorment, es constata el consum de diverses espècies de mol·luscos com escopinyes, llepasses i caragolins, i de peixos com orades, rajades, llises i corbines, entre altres. Estos productes de la mar arribaren de vegades a jaciments de l'interior situats a més de 40 km de la costa, el que mostra l'ús de sistemes de conservació, com l'assecat al sol o el fumat.

Però, mol·luscos i peixos no sols serviren d'aliment. Diverses petxines es van aprofitar per a la decoració ceràmica o com recipients, alguns d'ells amb colorants, allisadors i gratadors. Amb altres petxines es van confeccionar culleres, cullerots, agulles i instruments musicals (trompes), mentre que grans ossos de cetacis -costella i vèrtebres- foren utilitzats com a taules de treball o encluses.