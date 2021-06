El Grup de Dansa de la Universitat de València i l’Acadèmia Capella de Ministrers (Acadèmia CdM) inauguren hui, a les 22 hores, la programació de Serenates, que se celebra al Claustre de La Nau fins a l’1 de juliol. El festival són huit nits de concerts de diferents estils.

Serenates arranca amb l’estrena de l’obra ‘Abans de la llum’, una producció pròpia per al festival que tracta, a través de la poètica de la dansa i la música, totes les experiències per les quals han transitat les huit dones protagonistes d’aquest espectacle. En aquest temps fosc, on sembla que no arribarà mai l’alba, elles narraran en primera persona la línia que va de la desesperança a l’esperança, de les tenebres a la llum.

«Vaig demanar a les ballarines que em narraren una experiència bona i una altra de dolenta per les quals havien passat durant aquest temps de pandèmia, i a través d’aquestes dues experiències hem creat un camí escènic per a cada història. L’estructura es basa en el relat de cada ballarina i el seu trànsit vital per aquesta experiència», explica Toni Aparisi, director del Grup de Dansa de la Universitat de València. I explica que el nom de l’espectacle és una metàfora de tot aquest temps fosc que hem viscut i del qual comencem a eixir.

«La unió d’aquestes dues arts farà que l’espectacle ‘Abans de la llum’ comunique al públic l’energia que intentarem transmetre des de l’escenari. El repertori ens portarà per un camí d’emocions, ja que el que es proposa és un record de la situació que ens està tocant viure aquest últim any. L’experiència està sent molt productiva i enriquidora per a totes dues parts», comenta Onofre Serer, membre de l’Acadèmia CdM i percussionista.

Contemplació

Tots dos subratllen que actuar en un espai com el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València «és impressionant». «Un lloc que ja convida a la contemplació i que té tanta història és un extra per a qualsevol intèrpret de dansa. Encara és més imponent. Personalment serà un luxe poder viure aquesta experiència amb els músics de Capella de Ministrers», conclou Aparisi.

El festival ofereix huit nits de concerts. Després de l’espectacle ‘Abans de la llum’, demà l’Orquestra de València tornarà amb un programa del cicle dedicat a Josep Iturbi pel 125 aniversari del seu naixement.

El dissabte actuarà el cantautor Pablo Milanés, artista convidat d’enguany, que visitarà València amb la seua gira ‘Días de luz’, un espectacle íntim. El diumenge, sota la direcció de Francesc Valldecabres, l’Orfeó Universitari de València oferirà el concert ‘Distopia’, que inclourà el debut de l’obra ‘This is your judgement’, de la jove compositora Luz Martín, sobre conceptes d’utopia i distopia.

El dilluns, l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València oferirà un concert dedicat a Verdi, juntament amb alumnes de cant del Conservatori Superior de Música de València.

El dimarts 29 de juny serà el torn de Melomans. El dimecres 30 de juny, les dones seran les protagonistes amb l’homenatge de Kairós Project a la figura de Nadia Boulanger. El dijous 1, l’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, dirigida per Jesús Santandreu, clausurarà l’edició.